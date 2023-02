Washington D.C. – La Conferencia Republicana Hispana –grupo al que se han unido 18 legisladores federales-, afirmó hoy que temas como inmigración, la “crisis en la frontera”, la inflación y las preocupaciones de los pequeños negocios encabezarán su agenda para esta sesión del Congreso.

“Esta es la gente que nos ganó la mayoría (en la Cámara baja) y son los que nos mantendrán en la mayoría”, indicó el congresista Tony Gonzales (Texas), copresidente del grupo, al presentar a una decena de sus miembros en una conferencia de prensa.

Un total de 18 republicanos de la Cámara baja forman parte de la Conferencia, incluida la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien no estuvo presente en la rueda de prensa, y el nuevo congresista por el distrito 4 de Nueva York (en Long Island) Anthony D’Esposito, de madre puertorriqueña.

“El incremento histórico de republicanos hispanos en el Congreso 118 muestra que, a medida que la población hispana sigue aumentando en nuestra nación, quieren líderes que representen sus valores e ideales y que luchen contra las políticas destructivas de la izquierda. Estoy encantado de ser parte de este poderoso grupo de personas de diversos distritos y orígenes. Como conferencia, estamos comprometidos a trabajar juntos para defender el estado de derecho, mejorar las oportunidades económicas y promover la libertad y la democracia en el país y en el extranjero”, señaló, por su parte, el otro copresidente de la Conferencia, el congresista Mario Díaz Balart (Florida).

Los otros miembros de la Conferencia son David Valadao (California); Alex Mooney (Virginia Occidental); Brian Mast (Florida); Mike Garcia (California); Carlos Gimenez (Florida); Nicole Malliotakis (Nueva York); Maria Elvira Salazar (Florida); Lori Chavez-DeRemer (Oregón); Juan Ciscomani (Arizona); Monica De La Cruz (Texas); John Duarte (California); James Moylan (delegado de Guam); Anna Paulina Luna (Florida); y George Santos (Nueva York).

“Somos 18 ahora porque no somos socialistas, somos conservadores”, dijo Salazar, al alegar que los electores rechazaron en noviembre pasado las políticas públicas de “izquierda” de los demócratas. Los republicanos ganaron en las elecciones legislativas de 2022 la mayoría de la Cámara baja, aunque con menos ventaja (222-213) de la esperada.

Salazar fue uno de los 16 votos republicanos a favor del proyecto 8393 que la Cámara de Representantes aprobó en diciembre pasado, pero que no avanzó en el Senado estadounidense. Pero, el tema del futuro político de Puerto Rico no fue mencionado en la agenda del grupo republicano de legisladores hispanos.

“Todo el mundo quiere en este grupo cerrar la frontera...poner orden y después ocuparnos de la inmigración”, sostuvo Salazar.

Ciscomani, por su parte, afirmó que representa un distrito que no es de mayoría hispana. Un 20% de sus electores, dijo, son latinos. “La gente me pregunta cuales son los temas hispanos. No hay asuntos hispanos. Hay asuntos que impactan a todo el mundo”, sostuvo Ciscomani, nacido en México.

En el lado demócrata, el Caucus Hispano del Congreso tiene en esta sesión 42 legisladores federales.