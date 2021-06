Washington D.C. – La directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, afirmó hoy que están alineados con las administraciones del presidente Joe Biden y el gobernador Pedro Pierluisi “en la búsqueda de un nivel justo de financiamiento para el pueblo de Puerto Rico” bajo el programa Medicaid.

“La Junta cree que la financiación federal del programa Medicaid en Puerto Rico debería estar más estrechamente vinculado al tamaño y las necesidades de su población de menos ingresos”, indicó Jaresko.

La directora ejecutiva del ente fiscal respondió en una carta a otra misiva del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), quien le pidió aclaraciones sobre las expresiones que dio a El Nuevo Día en las que se distanció de la propuesta de “paridad” en Medicaid y afirmó que el gobierno de Puerto Rico no está preparado para ofrecer todos los servicios que requiere ese programa federal de salud.

“Desde sus inicios, la JSF ha apoyado sistemáticamente un trato justo y equitativo para todas las transferencias federales, incluido, entre otros, Medicaid”, sostuvo Jaresko, al referirlo, incluso, a testimonios que presentó en mayo y junio de 2019, respectivamente, ante los comites de Recursos Naturales, y Energía y Comercio.

Jaresko afirmó que en cumplimiento con la ley Promesa, que impuso la JSF y ofreció al gobierno de Puerto Rico un proceso judicial de bancarrota, persiguen también ser “sensibles” a cualquier potencial costo adicional para el fondo general.

“Estamos muy de acuerdo con la opinión de su carta de que Puerto Rico ha recibido históricamente una financiación inadecuada e inestable que ha dejado a la isla incapaz de proporcionar la gama completa de beneficios de Medicaid mientras lucha por proporcionar sus propios fondos de pareo”, agregó Jaresko en su comunicación a Grijalva, cuyo comité tiene jurisdicción primaria sobre los asuntos de Puerto Rico.

En ese sentido, subrayó que Puerto Rico “necesita desesperadamente” un financiamiento “pleno, justo y equitativo” de su sistema de salud por medio del programa de Medicaid, lo que permitiría dedicar más fondos locales a otras iniciativas críticas de salud, educación y seguridad en la isla.

Grijalva envió el miércoles una carta a Jaresko en la que se expresó decepcionado de que ella haya expresado que Puerto Rico puede no estar preparado para obtener paridad en Medicaid, en momentos en que el presidente Biden ha propuesto al Congreso otorgar paridad a la Isla en ese programa, la asistencia alimentaria y la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

“Hay toda una variedad de servicios (de Medicaid) que son obligatorios en el continente que no son obligatorios en Puerto Rico. ¿Significa eso que queremos que también sean obligatorios? No. Creo que la palabra (paridad) es muy política y no nos lleva al fondo del debate. Pero sí, (abogamos por) trato equitativo, claridad a largo plazo sobre Medicaid. Absolutamente”, indicó Jaresko la semana pasada a El Nuevo Día, en medio de reuniones en el Congreso.

Para Grijalva, si esos comentarios “circulan ampliamente...podrían retroceder incalculablemente nuestros esfuerzos para asegurar la igualdad de trato en los programas federales para los territorios de los Estados Unidos”.

Tanto el gobernador Pedro Pierluisi como la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, han indicado que la principal crítica a Jaresko es que afirme que la Isla no puede ofrecer todos los servicios de Medicaid, en momentos en que no recibe todo el financiamiento.

Pierluisi y González afirmaron que el mensaje en Washington debe ir dirigido al trato igual, que coinciden representaría eliminar el tope que impone una ley federal e incrementar el porcentaje de aportación federal por servicio de Medicaid, que ahora es de 55% y piensan debería estar entre el 76% y 83%.

La propuesta de tratar a Puerto Rico como los estados bajo el programa de Medicaid tiene ya el respaldo de los presidentes de los comités con principal jurisdicción en el tema, el senador Ron Wyden (Finanzas) y el congresista Frank Pallone (Energía y Comercio), ambos demócratas.