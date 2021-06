Washington D. C. – El presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva, solicitó hoy a la directora ejecutiva de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Natalie Jaresko, que aclare sus comentarios de que Puerto Rico puede no estar preparado para obtener paridad bajo el programa Medicaid.

Grijalva, quien tiene jurisdicción primaria sobre los temas de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, dijo estar decepcionado de que Jaresko se haya distanciado del término paridad, al expresar que la JSF apoya un trato equitativo a la isla bajo ese programa de salud.

“Si circulan ampliamente, sus comentarios podrían retroceder incalculablemente nuestros esfuerzos para asegurar la igualdad de trato en los programas federales para los territorios de los Estados Unidos”, indicó Grijalva, en una carta que envió hoy a Jaresko.

Para Grijalva, expresar respaldo para “cualquier cosa menos” que la paridad, “por bien intencionada que sea, sólo sirve para hacer posible que el Congreso de a Puerto Rico y los demás territorios medio ‘pan’ en lugar de paridad total, que es precisamente lo que es necesario”.

En una entrevista la semana pasada con El Nuevo Día, Jaresko insistió en que la JSF promueve un trato equitativo para Puerto Rico bajo Medicaid y otros programas federales.

La JSF, en una declaración emitida el lunes en la noche, reafirmó que esa es la posición que ha mantenido durante los últimos cuatro años.

“Hay toda una variedad de servicios (de Medicaid) que son obligatorios en el continente que no son obligatorios en Puerto Rico. ¿Significa eso que queremos que también sean obligatorios? No. Creo que la palabra (paridad) es muy política y no nos lleva al fondo del debate. Pero sí, (abogamos por) trato equitativo, claridad a largo plazo sobre Medicaid. Absolutamente”, indicó Jaresko en la entrevista.

Grijalva recordó en la carta que el presidente Joe Biden, en un lenguaje incluido en su proyecto de presupuesto para el año fiscal 2022, “pide paridad en los programas de seguridad social de la nación para los residentes de los territorios de Estados Unidos”.

“Además de pedir la eliminación de topes de financiamiento de Medicaid para Puerto Rico y los otros territorios, el presupuesto también exige paridad para otros programas federales, incluido la Seguridad de Ingreso de Suplementario (SSI) y el Programa de Asistencia Nutricional (SNAP). Si bien es posible que usted haya creido que solo estaba explicando la realidad de Puerto Rico sobre el terreno, sus comentarios podrían tener el efecto de hacernos perder una oportunidad que nunca antes había estado más al alcance”, agregó Grijalva en su misiva.