Washington D.C. – La administración de Pedro Pierluisi recibió hoy como un ataque a los esfuerzos conjuntos que lleva a cabo en el Congreso junto a la industria de la salud que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presente al gobierno federal un mensaje contrario al reclamo de paridad en fondos de Medicaid.

“La Junta y Natalie Jaresko le fallan a Puerto Rico cuando van a cabildear al Congreso. Desconocen que, al igual que los estados, Puerto Rico podrá expandir gradualmente los beneficios que ofrece bajo el programa de Medicaid mientras recibe los fondos federales bajo las mismas reglas que los estados. O se informan bien sobre cómo opera el programa de Medicaid en los estados o lo dejan en las manos de la Comisionada Residente y la Coalición que he creado por orden ejecutiva para lograr el trato que nos merecemos como ciudadanos americanos“, indicó el gobernador Pierluisi en un tuit publicado hoy.

Momentos antes, en una entrevista, la directora ejecutiva de la Administración de Asunto Federales de Puerto Rico (Prfaa), Carmen Feliciano, dijo que es de alta preocupación que “la directora ejecutiva de la junta de control fiscal esté en Washington llevando un mensaje completamente contrario al del gobernador Pierluisi e incluso en contra de la política pública del presidente Joe Biden”.

En una entrevista con El Nuevo Día, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, indicó que el ente fiscal cabildea en el Congreso a favor de que Puerto Rico tenga un trato “justo” o “equitativo” en el acceso a los fondos del programa Medicaid, pero no cree que el gobierno esté listo para poder ofrecer todos los servicios que representaría tener paridad con los estados.

“Hay toda una variedad de servicios (de Medicaid) que son obligatorios en el continente que no son obligatorios en Puerto Rico. ¿Significa eso que queremos que también sean obligatorios? No. Creo que la palabra (paridad) es muy política y no nos lleva al fondo del debate. Pero sí, (abogamos por) trato equitativo, claridad a largo plazo sobre Medicaid. Absolutamente”, indicó Jaresko, quien tuvo reuniones esta semana en el Congreso.

Para Feliciano, la paridad permitiría ir añadiendo servicios de Medicaid, como parte de un proceso de transición y utilizando el mecanismo de dispensas que se provee a los estados.

Feliciano sostuvo que el mensaje de Jaresko deshace los esfuerzos que se hacen por medio del grupo de trabajo del gobierno y la industria de salud que creó el gobernador Pierluisi en busca de paridad y evitar el precipicio fiscal que ocurriría el 1 de octubre en el plan de salud del gobierno sin una nueva asignación de fondos de Medicaid.

Tanto el gobierno de Puerto Rico – Ejecutivo como legislativo – y la administración de Biden promueven la paridad para la Isla en Medicaid, por medio del cual el plan de salud gubernamental, conocido como Vital, recibe cerca de $2,800 millones este año fiscal federal. Sin acción del Congreso, los fondos de Medicaid que recibe la Isla dependerían de la ley permanente, por la cual se tiene acceso a unos $400 millones.

Jaresko, según Feliciano, refleja “un desconocimiento total de como funciona el programa de Medicaid”.

“No existe una sola razonabilidad para esta postura negativa en contra de los puertorriqueños de la señora. Jaresko. Al contrario, aquí ganamos todos, en especial los pacientes”, reaccionó, por su parte, el presidente del Colegio de Administradores de Servicios de Salud (CASS), Efraín Piñero, al proponer una “reunión urgente” de todos los presidentes de los colegio profesionales de la Salud, entidades afines, el secretario de Salud, Carlos Mellado y la secretaría de la Gobernación, Noelia García.

El gobierno de Puerto Rico ha implantado 10 de los 17 programas que existen bajo Medicaid.

La intención del gobierno y la industria privada es poder añadir por etapas los programas que faltan.

Feliciano mencionó, entre ellos, el cuidado prolongado de pacientes en instituciones alternas como centros para adultos mayores, servicios de ambulancias para no emergencias, hacer permanente el tratamiento contra la hepatitis C, servicios de comadronas, vacunación para adultos; y el financiamiento de equipos “duraderos”, como camas, sillas de ruedas y andadores.

“No estamos diciendo que se va a hacer de un día para otro. Pero, se necesita el dinero” para implantarlos, indicó la representante del gobernador en Washington D.C..

Hace unos días, el presidente del Comité de Energía y Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el demócrata Frank Pallone (Nueva Jersey), indicó a El Nuevo Día que apoya el concepto de paridad en Medicare en el caso de Puerto Rico.

En una breve entrevista el martes, Pallone reiteró que lo ideal es que el Congreso haga con Puerto Rico “lo mismo que hace con los estados” bajo el programa Medicaid “por el mayor tiempo posible”.

Pero, ante los comentarios de Jaresko – que fueron hechos el lunes-, Pallone dijo que no puede precisar con cuales servicios del programa Medicaid el gobierno de Puerto Rico puede cumplir. Tampoco dijo le toca garantizar qué posición asumirá la mayoría de sus miembros.

Como expresara el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Ron Wyden (Oregón), Pallone indicó que aún no se ha determinado si la próxima asignación de fondos de Medicaid irá dentro del proyecto de presupuesto u otra legislación más abarcadora.

La mayoría demócrata del Senado aún considera echar hacia delante un segundo proyecto de reconciliación presupuestaria que pueda aprobarse con 51 votos – eludiendo el requisito de 60 del filibusterismo-, y reúna los planes del presidente Joe Biden sobre infraestructura, creación de empleos y programas de asistencia familiar. Incluir los nuevos fondos de Medicaid en ese tipo de legislación pudiera ser a corto plazo el mejor escenario para la Isla, aunque pudiera tener una duración máxima de 10 años.

Ante el Congreso hay proyectos pendientes para dar acceso igual que los estados a Puerto Rico al programa Medicaid.