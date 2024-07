Nikki Haley y Ron DeSantis afirman ante la convención presidencial su respaldo a Donald Trump

Trump no iba a perderse ese momento. Por ello, llegó a la convención, en el Fiserv Forum de Milwaukee (Wisconsin), a tiempo para escuchar a los que hasta hace poco advertían que no era la mejor opción para los republicanos ganar la Casa Blanca.

“Donald Trump me pidió hablar en esta convención en nombre de la unidad…Donald Trump tiene mi más firme endoso. Punto” , dijo, al indicar que “no es necesario estar de acuerdo con Trump el 100% de las veces para votar por él” y que ella es un ejemplo.

En entrevista con ABC, el exgobernador de Nueva Jersey Chris Christie - quien fue precandidato a la presidencia y ha descartado respaldar a Trump-, consideró que los seguidores de Haley no le harán caso. “Fue un increíble cambio de posición”, sostuvo.

DeSantis, por su parte, se centró en los temas culturales y sociales que ha promovido en Florida y que tienen gran apoyo dentro de la base conservadora. Al acentuar su apoyo a Trump, DeSantis – quien como Haley puede ser un candidato a la presidencia en 2028-, dijo que “no podemos decepcionarlo y no podemos defraudar a Estados Unidos”.

Al querer burlarse del presidente Biden, DeSantis aludió a la película “Weekend at Bernie’s”, una comedia en la que jóvenes pasean el cadáver de su jefe, como si estuviera vivo, en lo que pueden hacer claro que no eran responsables de su muerte. “Estados Unidos no puede permitirse cuatro años más de un ‘fin de semana en la presidencia de Bernie’”, afirmó DeSantis.