“No podemos permitir que la violencia se normalice”: Joe Biden tras atentado contra Donald Trump

Tras el intento de asesinato en contra del expresidente Donald Trump , el presidente Joe Biden hizo esta noche un llamamiento a los estadounidenses a resolver las diferencias políticas en las urnas de votación, no por medio de la violencia, y a dejar de escuchar solo a las personas “con las que estamos de acuerdo” .

“No podemos, no debemos, seguir este camino en Estados Unidos. No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia, para ningún tipo de violencia. Punto. Sin excepciones. No podemos permitir que esta violencia se normalice. La política tiene que ser una arena para debates pacíficos”, indicó Biden en un mensaje desde el Despacho Oval, solo el tercero de su administración.