Washington D.C. – El liderato del Caucus Hispano nominó 33 grabaciones latinas – incluidos artistas de origen puertorriqueño-, para el Registro de Grabaciones de la Biblioteca del Congreso.

Las canciones propuestas incluyen El Cantante, en la voz de Héctor Lavoe (1978); Feliz Navidad interpretada por José Feliciano (1970); Hoy ya me Voy, cantada por Kany García (2007); Gasolina de Daddy Yankee (2004); I Need to Know por Marc Anthony (1999) y el álbum J.LO de Jennifer López (2001) y Suavemente de Elvis Crespo (1999).

Otros nominados son el álbum Dicen Que Soy, de La India (1994); la canción The Candy Man por Sammy Davis Jr. (1972); el álbum de la grabación original del electo del musical de Broadway In The Heights (2008); y la canción Flashdance… What a Feeling interpretada por Irene Cara (1983)

El presidente del Caucus Hispano del Congreso (CHC), Raúl Ruiz (California); el vicepresidente de ese grupo legislativo, Adriano Espaillat (Nueva York); y el también congresista Joaquín Castro (Texas) presentaron las candidaturas en una carta enviada el lunes a la bibliotecaria del Congreso, Carla Hayden.

“La existencia misma del Registro Nacional de Grabaciones habla de la importancia de la música y su difusión en la cultura y la sociedad estadounidenses. La música reúne a personas de diferentes orígenes, y la música latina ha tenido una influencia indeleble en todo el espectro musical estadounidense en todos los géneros, desde el jazz, el ritmo y los blues, la música ‘country’, el pop y hip-hop. Sin embargo, las contribuciones latinas en la música no han sido suficientemente reconocidas”, indicaron los legisladores.

Según la oficina del congresista Castro, la Junta Nacional de Preservación de Grabaciones selecciona 25 grabaciones. Actualmente tiene 600 grabaciones en el registro, de las cuales solo 23 (3.8%) son de músicos latinos.

La lista de grabaciones nominadas incluyen también las canciones Wasted Days & Wasted Nights por Freddy Fender (1974); El Costo de la Vida por Juan Luis Guerra (1992); Amor Eterno por Juan Gabriel (1990); Hips Don’t Lie, por Shakira (2005); Genie in a Bottle por Christina Aguilera (1999); Paloma Negra por Chavela Vargas (1961); Luna Llena por Elina Reyna y Avante (1994): El Rey ( Vicente Fernandez (1972); I Know You Want Me (Calle Ocho) por Pitbull (2009); Lost in Emotion por Lisa Lisa & Cult Jam (Lisa Velez) (1987); Fuiste Tú por Ricardo Arjona con la presentación de Gaby Moreno (2011); Sure Thing por Miguel (2010); (Hey Baby) Que Paso por Texas Tornadoes (1990); It Must Be Him por Vikki Carr (1967); Rinconcito en el Cielo por Ramón Ayala (1985); y Lean Back por Terror Squad, Fat Joe, and Remy Ma (2004).

También impulsan la inclusión de los álbumes Corridos Prohibidos por Los Tigres Del Norte (2009); Romance por Luis Miguel (1991); The Power of the Moon por Lumbre Del Sol (1999); ¿Dónde Jugarán los Niños? por Maná (1992); Black Sunday por Cypress Hill (1993); y Rage Against the Machine por Rage Against the Machine (1992).