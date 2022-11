Lo que se ha vuelto una tendencia entre los artistas al desaparecer todo el contenido de sus redes sociales para presentar un nuevo proyecto vaticinó el estreno de la producción de Jennifer López, quien anunció hoy, “Viernes negro”, su álbum “This Is Me... Now”.

La nueva producción presentada esta mañana conmemora el 20 aniversario de su disco “This Is Me... Then”.

El disco de la llamada “Diva del Bronx” es el primer álbum que López ha escrito y producido desde que realizó “This Is Me... Then”, su tercer álbum de estudio que se lanzó hace exactamente dos décadas. En lo que va del 2022 la también actriz de Hollywood lanzó sencillos de la banda sonora de su película “Marry Me”, pero no había entrado al estudio a concretar una producción completa. Su último álbum de larga duración llegó en el 2014 con “A.K.A.”.

La esposa del actor Ben Affleck esta semana dejó vacía su cuenta de Instagram y en redes sociales alternas como Twitter y TikTok, usó la fotografía en negro, siendo Facebook la única distinta al haber compartido una imagen oscura con su firma escrita a mano: “Jennifer López”. Desde que lo hizo sus seguidores comenzaron a pronosticar que se anticipaba una nueva producción.

Sus redes sociales publican una previa del disco que saldrá al mercado en el 2023. A través de una transformación en el tiempo se presenta a la cantante hace 20 años tal y como se presenté en el disco “This Is Me... Then” y ahora a sus 53 años.

Medios estadounidenses publicaron esta mañana las declaraciones que la artista dio a Vogue en relación al nuevo proyecto que contiene 13 temas.

“Este álbum es lo más honesto que he hecho, la culminación de lo que soy como persona y artista. La a gente piensa que sabe cosas sobre lo que me sucedió en el camino, pero en realidad no tienen idea, y muchas veces se equivocan. Hay una parte de mí que estaba escondiendo un lado de mí de todos”, sostuvo en entrevista con el medio digital.

El nuevo álbum se perfila como “el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas”, adelantó.

En “This Is Me... Now” la artista adelantó que el “proyecto emocionalmente crudo y honesto, diferente a cualquiera que haya producido antes”.

El ritmo y las composiciones que aparecen en el nuevo álbum recogen sus experiencias de vida en su larga trayectoria musical.