“Cuando hablamos de (iniciativas de diversidad, equidad e inclusión) DEI, solemos centrarnos en una perspectiva ideológica o partidista. Pero me preocupan más las consecuencias prácticas que las políticas anti-DEI pueden tener sobre los ciudadanos estadounidenses” , indicó Hernández, en su turno de preguntas de una audiencia pública del Comité de Seguridad Interna de la Cámara de Representantes dedicada al estado de la fuerza laboral en el área de ciberseguridad.

Al acentuar que en Puerto Rico una mayoría significativa no domina el inglés –aunque el inglés también es un idioma oficial–, Hernández teme que el gobierno federal no ofrezca la colaboración usual cuando se produzca algún ataque cibernético en contra del gobierno de Puerto Rico.

Max Stier , presidente y principal funcionario ejecutivo de Partnership for Public Service , dijo no tener información sobre cuál sería el impacto directo en Puerto Rico, pero coincidió con Hernández en que es importante y conveniente tener una fuerza laboral diversa, que hable español o esté familiarizada con culturas hispanas.

“Creo que es fundamental atraer a los mejores talentos de todas las comunidades, y eso requiere inversión para asegurarse de que eso suceda. Ha escuchado esto en términos de áreas rurales versus áreas urbanas. Esto es cierto en todos los ámbitos. Por lo tanto, tenemos una brecha increíble que estamos tratando de cerrar. En mi opinión, se está haciendo más grande, no más pequeña. Por lo tanto, debemos trabajar más duro . Y creo que, para eso, será fundamental realizar esfuerzos intensos para conseguir talento de todas partes”, sostuvo Stier.

“Necesitamos empleados federales que sepan español y conozcan nuestra cultura. Es una necesidad práctica, no política ni ideológica. Hoy defendí las políticas de diversidad en el contexto de los retos que enfrentamos en ciberseguridad” , indicó Hernández, en la red social X, después de la audiencia..

“Sin embargo, ni la Casa Blanca ni mis colegas republicanos en el Congreso han mostrado ninguna inclinación a obligar a Elon Musk y sus subordinados de DOGE a cumplir la ley, adherirse a las prácticas de seguridad o justificar su acceso sin precedentes a los sistemas y los datos de los estadounidenses en todo el gobierno. No está claro quién está, de hecho, dirigiendo el país, porque parece que el presidente no puede o no quiere controlar a Musk. De cualquier manera, los estadounidenses pagarán el precio”, afirmó Thompson.