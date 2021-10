Washington D.C. – El Partido Demócrata de Estados Unidos aprobó hoy una resolución que denuncia la doctrina racista de los Casos Insulares y exhorta al gobierno federal a dar trato igual en la medida de lo constitucionalmente posible a los territorios como Puerto Rico.

La legislación respalda que los territorios tengan acceso igual a programas federales, como Medicaid, la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI), en asistencia alimentaria y el crédito federal por niños dependientes.

La medida también apoya el establecimiento de un grupo especial del Congreso dirigido a recomendar cambios que permitan plenos derechos de votación dentro del sistema federal a los residentes de los territorios. Un lenguaje similar fue aprobado en la Cámara baja, pero quedó fuera de una segunda versión del proyecto de ley en favor de una reforma electoral.

La resolución fue aprobada en la sesión plenaria de la reunión de otoño del Comité Nacional Demócrata (DNC), que se desarrolló de forma virtual y concluyó hoy.

El DNC hizo un llamado al Congreso y al presidente Joe Biden para que “trate a los territorios con igualdad en la mayor medida posible de conformidad con la Constitución”.

Con respecto a la doctrina de los Casos Insulares, el DNC denunció las decisiones de principios del siglo pasado que hicieron referencia a los residentes de Puerto Rico y Filipinas como personas de “razas extranjeras” y “sin aptitud” para alcanzar la ciudadanía estadounidense.

Por medio de la doctrina de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo estadounidense decidió que Puerto Rico es un territorio no incorporado - que pertenece a pero no es parte de Estados Unidos, no encaminado a ser un estado de la Unión - y donde no tienen que aplicarse todos los derechos de la Constitución de Estados Unidos.

Al respaldar el acceso de Puerto Rico y los territorios al SSI, la medida hace referencia al caso del puertorriqueño José Luis Vaello Madero que está pendiente ante el Tribunal Supremo de Estados Unidos e impugna la exclusión de los residentes de los territorios de ese programa federal.

La resolución fue presentada por la delegada de las Islas Vírgenes estadounidenses, Donna Christensen, el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Charlie Rodríguez, y el presidente de los demócratas en las Islas Vírgenes, Cecil Benjamin.