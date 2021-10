Washington D. C. - El Comité de Credenciales del Partido Demócrata de Estados Unidos desestimó hoy, jueves, la impugnación que hiciera Francisco Domenech de la elección de Luis Dávila Pernas como delegado permanente de Puerto Rico ante esa colectividad.

Aunque el examinador del caso, Michael Lewis, consideró que Dávila Pernas -cabildero del bufete DLA Piper-, no tenía domicilio en Puerto Rico al momento de aspirar a la reelección como national committeeman de la isla ante el Partido Demócrata de Estados Unidos, el Comité de Credenciales, en votación de 14 a 1, rechazó su análisis.

La audiencia del Comité de Credenciales, previo a la reunión de la asamblea del Comité Nacional Demócrata (DNC) de este sábado, se llevó a cabo de forma virtual.

Domenech, principal funcionario ejecutivo de la empresa de cabilderos Politank y quien perdió frente a Dávila Pernas en noviembre de 2020, impugnó la elección de Dávila Pernas, por entender que no estaba domiciliado en Puerto Rico cuando aspiró en abril del año pasado a la reelección como delegado permanente ante el DNC.

PUBLICIDAD

En la sesión de hoy, Dávila Pernas mantuvo que nunca dejó de tener domicilio en Puerto Rico -donde ha mantenido su única propiedad residencial-, mientras vivió en Virginia desde principios de 2017 hasta octubre de 2020, primero para trabajar en la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa) y luego como empleado de DLA Piper, en Washington D. C.

El examinador Lewis resaltó que Dávila Pernas no tuvo acceso a su residencia en Puerto Rico mientras vivió en Virginia, con excepción de poder llevar a cabo trabajos de reparación.

El cabildero Dávila Pernas aceptó en el proceso no haber pagado contribuciones en la Isla por los ingresos que obtuvo en 2018 y 2019 como empleado de DLA Piper en Washington D. C., lo que atribuyó a no haber tenido ingresos de fuentes de la Isla. Pero, el examinador dijo que Dávila Pernas declaró el 17 de diciembre de 2020 que dividía su tiempo entre San Juan y Washington D.C..

Dávila Pernas sostuvo que regresó a vivir a Puerto Rico en octubre de 2020 antes de la elección de noviembre en que venció a Domenech y al ex presidente del Partido Demócrata en la Isla Roberto Prats, quien como otros miembros del Partido Popular Democrático (PPD) se retiró del proceso poco antes de la elección. Votó en las elecciones de noviembre de 2020, pero no en las primarias presidenciales demócratas que se llevaron a cabo en julio de ese año.

La posición de Dávila Pernas fue defendida en la reunión de hoy por el presidente del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico, Charlie Rodríguez, y el que fuera cabildero del gobierno de Ricardo Rosselló Nevares en Washington, Manuel Ortiz, quien participó de su última reunión como miembro del Comité de Credenciales.

PUBLICIDAD

Tanto Dávila Pernas como Rodríguez hicieron referencia a la decisión del Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico de julio pasado que abrió la puerta a la certificación del exgobernador Rosselló Nevares como delegado electo para cabildear por la estadidad para Puerto Rico.

El tribunal permitió la certificación aun cuando Rosselló Nevares no era residente de Washington D.C. o Puerto Rico al momento de ser electo en mayo pasado, como exige la ley. Luego, el Departamento de Justicia de Puerto Rico determinó que Rosselló Nevares no tiene domicilio en la Isla.

“La votación de la gente debe ser respetada”, indicó Ortiz, quien ahora reside en Puerto Rico.

La mayoría de los miembros del comité consideró que era importante dar deferencia al Comité Central del Partido Demócrata en Puerto Rico, que antes había desestimado la denuncia de Domenech.

Dávila Pernas buscó primero desestimar la querella alegando que Domenech tampoco tenía domicilio en Puerto Rico o se había enfrentado a “dos denuncias” de violencia doméstica que luego fueron archivadas. Domenech dejó entonces su puesto en el DNC. El examinador Lewis, sin embargo, dio paso a la querella contra Dávila Pernas que hoy fue derrotada.

Lewis había recomendado dejar sin efecto la elección de Dávila Pernas, pero temía que podía ser una acción inútil pues consideraba que, de todos modos, probablemente la dirección del Partido Demócrata de Estados Unidos en Puerto Rico hubiese buscado restituirlo en el puesto.

En su informe, Lewis rechazó la petición de Domenech para que se le declarara ganador de la elección y mencionó, entre otras cosas, la desconfianza y mala relación que tiene con los directivos demócratas en la Isla.