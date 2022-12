Washington D.C. – El gobernador Pedro Pierluisi piensa que en el próximo Congreso, que comienza en enero, se debe comenzar a presionar sobre el status político de Puerto Rico en el Senado.

“La única decisión de mi parte es que vamos a dar la batalla en el Senado. Me voy a dedicar a eso. Es parte de mi agenda como gobernador en los próximos dos años”, dijo Pierluisi, tras la aprobación en la Cámara de Representantes del proyecto de status 8393 que propone un plebiscito vinculante para el gobierno federal entre la estadidad, la libre asociación y la independencia.

El gobernador Pierluisi, quien fue comisionado residente en Washington, presenció la votación del jueves desde el hemiciclo de la Cámara baja.

Luego participó de una conferencia de prensa con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, el congresista demócrata boricua Darren Soto (Florida), la congresista republicana María Elvira Salazar (Florida) y el representante del Partido Nuevo Progresista (PNP) José Enrique “Quiquito” Meléndez.

PUBLICIDAD

El gobernador, como presidente del PNP, prevé impulsar en ambas cámaras del Congreso proyectos de ley que incluyan una oferta de estadidad para Puerto Rico.

A partir del 3 de enero, sin embargo, los republicanos – que se opusieron abrumadoramente al 8393-, estarán en control de la Cámara baja (222-213). La comisionada González hace caucus con los republicanos de la Cámara.

Y los demócratas del Senado, en un cuerpo legislativo que requiere normalmente 60 votos para llevar una medida a votación final, tendrán una mayoría de 51-49 – incluidos tres independientes, siendo la más reciente Kirsten Sinema (Arizona).

“Habrá proyectos de ley en ambos cuerpos, pero tiendo a pensar que en esta próxima ocasión el Senado va a tomar el liderato. Ese es mi parecer. Eso es lo que le voy a pedir al liderato del Senado”, dijo.

Aunque la legislación fue aprobada hoy en la Cámara baja, el propio líder de la mayoría demócrata, Steny Hoyer (Maryland), reconoce que no hay posibilidad alguna de aprobar esa legislación en el Senado.

Al Congreso le resta, quizá, una semana de sesión, dedicada principalmente a buscar un acuerdo sobre el presupuesto federal.

“Estoy extático de que lo hayamos logrado. Sé que (el 83923) no va a pasar en el Senado. No hubiese pasado si lo hubiésemos aprobado hace tres meses porque todavía no tenemos 60 votos (en ese cuerpo legislativo). Pero, este eleva la premisa de que la gente de Puerto Rico se merece el derecho a determinar su destino y de que si vota no va a ser una mera expresión”, dijo a El Nuevo Día Hoyer.

PUBLICIDAD

Para el gobernador, la votación en el pleno cameral es una victoria para el pueblo de Puerto Rico. “No queremos este status colonial que nos avergüenza, que nos limita, que nos divide”, sostuvo.

Pierluisi dijo que no tiene bajo consideración en este momento, ante las complicaciones de avanzar un proyecto de status federal, proponer un plebiscito criollo que tome como base la legislación 8393. Considera, sin embargo, que lo práctico es que ese tipo de consulta se celebre junto a las elecciones generales.

“Ya vimos que tener un plebiscito en el día de elecciones hace sentido porque se reduce el costo y es una papeleta más en el proceso. Es muy práctico hacerlo de esa manera, pero yo no estoy decidiendo eso en este momento dado”, agregó el gobernador.

La ley 165 de 2020 permite al gobernador decidir por decreto la fecha y las alternativa de status para un próximo plebiscito criollo.

Entre los opositores del 8393 ha habido la preocupación de que el esfuerzo para aprobar la medida en las postrimerías del Congreso 117 haya sido con el propósito de validar el contenido de la legislación de cara a otra consulta criolla.