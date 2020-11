Washington D.C. – El senador republicano John Cornyn (Texas) utilizó hoy como ejemplo la súbita aparición de maletines con votos sin contar en Puerto Rico para justificar la insistencia de los aliados del presidente Donald Trump en no reconocer la victoria del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden.

“Otro ejemplo de por qué es prudente dejar que el proceso siga su curso”, tuiteó Cornyn, quien hasta la pasada sesión fue el número dos de la mayoría republicana del Senado.

Mientras el equipo legal del presidente Trump intenta probar sus denuncias -que no han sido evidenciadas - de que hubo un fraude masivo en las elecciones de algunos estados, la abrumadora mayoría de los republicanos del Congreso, como Cornyn, han respaldado los reclamos del inquilino de la Casa Blanca.

Cornyn hizo sus comentarios en Twitter apuntando a la reseña que hiciera el periódico The New York Times sobre el hallazgo esta semana de más de 100 maletines con papeletas de las elecciones de Puerto Rico que no habían sido contadas.

Mientras ordena los maletines y votos que dejó sin contar la Junta Administrativa de Voto Ausente y de Voto Adelantado (JAVA), el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Francisco Rosado Colomer, ha pedido a la Oficina del Inspector General una auditoría sobre las elecciones.