Washington D. C. – El congresista demócrata Jimmy Gómez (California) presentó legislación para que el edificio del Tribunal Federal de Los Ángeles lleve el nombre del matrimonio puertorriqueño-mexicano de Felicitas y Gonzalo Méndez, que impulsaron el movimiento que abrió la puerta a terminar con la segregación escolar en California.

“La corte estadounidense (con el nombre de) Felicitas y Gonzalo Méndez sería un poderoso símbolo del perdurable legado latinoamericano y de la lucha más amplia de nuestra nación por la igualdad”, indicó este miércoles Gómez, en una conferencia de prensa en el Capitolio estadounidense.

El caso que impulsaron los Méndez –”Méndez et al versus Westminster School District of Orange County”-, sentó las bases para la demanda de la controversia Brown versus Board of Education, con el cual el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó que la segregación racial en las escuelas violentaba la décimo cuarta enmienda de la Constitución estadounidense.

Felicitas era natural de Juncos. Su nombre de pila era Felicitas Gómez.

“Mi mamá y mi papá estarían extremadamente orgullosos de esta propuesta”, dijo Sylvia Méndez Gómez, quien fue una de las demandantes del caso después de que se le negó acceso a estudiar en una escuela solo para blancos no hispanos, por su apariencia y ascendencia.

Méndez Gómez sostuvo que sus hermanos y ella fueron criados en una casa en la que se les enseñó las culturas mexicana y puertorriqueña. Tienen aún primas en Puerto Rico.

“Mis padres y las otras cuatro familias de este caso se negaron a renunciar a su visión de una sociedad más igualitaria para sus hijos, donde el color de la piel de una persona no determine su acceso a la educación”, planteó Méndez Gómez, quien estuvo presente en la conferencia de prensa.

La presidenta del Caucus Hispano del Congreso, la congresista demócrata Nanette Barragán (California), consignó que el tribunal de Los Ángeles sería el primer edificio de una corte federal en tener el nombre de una latina.

Janet Murguia, presidenta de la organización hispana UnidosUS, afirmó que “nuestra historia tiene que estar representada en la historia de Estados Unidos”.

Un grupo de organizaciones latinas, incluidas Latino Justice, el Fondo México-Americano para la Educación y la Defensa Legal (MALDEF), la Federación Hispana y la Asociación de Abogados Hispanos, respalda la legislación.