Washington D. C. – Con el apoyo de miembros del Congreso, representantes de organizaciones comunitarias protestaron hoy en Nueva York para reclamar que se elimine la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y cesen las medidas de austeridad en Puerto Rico.

La manifestación dio seguimiento al informe del Center for Popular Democracy (CPD) y Action Center on Race & the Economy (ACRE) que concluyó que es momento de “cambiar de dirección” y eliminar la JSF, que dicen ha fracasado en lograr una reestructuración de la deuda pública favorable y la recuperación de la economía puertorriqueña.

La jornada de acción de esos grupos ha querido marcar el quinto aniversario de la JSF, que comenzó a funcionar oficialmente en septiembre de 2016.

“Dadas las desigualdades estructurales a largo plazo y el poder desigual de los tenedores de deuda de Wall Street, claramente tenemos que hacer más y mejor por nuestros compatriotas estadounidenses en Puerto Rico para resolver el desafío actual de la deuda. Las respuestas no son políticas de austeridad implacables cuando la necesidad humana de nuestros conciudadanos es tan profunda”, indicó el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer.

Mientras, la congresista demócrata puertorriqueña Nydia Velázquez sostuvo que después de aprobarse la ley Promesa para evitar una crisis de deuda pública, es momento de frenar las medidas de austeridad que “solo están profundizando las inequidades en Puerto Rico y están generando tensión financiera en instituciones como la Universidad de Puerto Rico (UPR)”.

“La Junta de Supervisión Fiscal ha sumido a Puerto Rico en la mala administración y el mal manejo de fondos públicos. Las decisiones de la Junta han tenido un impacto negativo en la economía, han puesto en peligro la vida de los puertorriqueños y han abusado de su autoridad”, expresó el también demócrata boricua Ritchie Torres.

El informe del CPD y ACRE denunció, además, conflictos de intereses de miembros de la JSF y reclamó investigaciones federales.

Natalia Renta, analista senior del Center for Popular Democracy y coautora del informe, señaló que una junta “no electa y que no rinde cuentas no ha cumplido con los mandatos clave de Promesa de representar los intereses de Puerto Rico en los procedimientos de reestructuración de la deuda y ayudar a Puerto Rico a lograr presupuestos equilibrados y recuperar el acceso a los mercados de capital.