Washington D.C.- La exhibición “1898: Visiones y Revisiones Imperiales de Estados Unidos” que inauguró este viernes en la Galería Nacional de Retratos de Washington D.C. arroja luz, por vez primera bajo el lente del retrato y la cultura visual, el período que marcó hace 125 años la invasión estadounidense de Puerto Rico y otros territorios.

“Es un año decisivo para Puerto Rico y todos los lugares que quedaron bajo la esfera de influencia de Estados Unidos”, dijo la puertorriqueña Taína Caragol, curadora de Pintura, Escultura y Arte e Historia Latina en la Galería Nacional de Retratos, adscrita a la Institución Smithsonian.

Caragol puso en orden la exhibición junto a la historiadora Kate Clarke Lema- experta en temas militares-, con la asistencia de la puertorriqueña Carolina Maestre.

La exhibición se presenta en momentos en que otras muestras artísticas han elevado la atención sobre Puerto Rico, como la del Whitney Museum “No existe un mundo pos huracán: Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane María”, y, por vez primera, la Cámara de Representantes federal, en diciembre pasado y bajo mayoría demócrata, se expresó a favor de terminar la actual relación colonial con la Isla.

Pero, Caragol advierte que en el caso de “1898″ se trata de un trabajo que comenzaron a ordenar hace seis años, antes del huracán y, por supuesto, del verano de 2019, que también elevó la atención sobre Puerto Rico.

El punto de partida de la presentación es el principio de la década de 1890 y termina alrededor de 1914, con la construcción del Canal de Panamá. Pero, hay excepciones. Por ejemplo, aborda la eliminación de los nativo-americanos, “su desplazamiento y genocidio” y la doctrina Monroe (1823).

La exposición se enmarca en los debates de si una nación nacida de una lucha anticolonial iba en contra de sus valores fundacionales al tomar posesión de territorios de ultramar, sostuvo Caragol.

Exhibición del 1898 de la Galería de Retratos de la Institución Smithsonian. (José Delgado Robles)

Hubo conversaciones en torno a si era posible incorporar el arte contemporáneo que aludiera a la historia imperialista estadounidense reciente sobre sus territorios. Pero, se determinó que era tratar de abarcar demasiado.

“Había mucho que cubrir, cinco islas diferentes, más el punto de vista de los Estados Unidos. El espacio simplemente no haría justicia a las respuestas del arte contemporáneo”, indicó Lemay.

La exhibición incluye 94 objetos, de 74 colecciones internacionales. Divide los retratos en varias salas, incluyendo las secciones sobre Puerto Rico, Cuba y Guam, adquiridos como consecuencia de la guerra hispanoamericana; Filipinas, que pasa a manos de EE.UU. tras la guerra que inicia un año después; y Hawai, anexado mediante una resolución del Congreso.

“En todas estas regiones el retrato fue instrumento de construcción nacional, afirmación cultural y resistencia política”, indicaron las curadoras, en la introducción de la presentación.

Caragol destacó el retrato que abre la exposición, del presidente de EE.UU. durante la invasión, William McKinley, un óleo sobre lienzo pintado por el puertorriqueño Francisco Oller y Cestero.

“Lo pinta con un mapa de Puerto Rico en sus manos… Documenta el momento en que Estados Unidos invade a Puerto Rico por la bahía de Guánica. Además de ser un documento histórico, es una metáfora del proceso de expansión de Estados Unidos, pudiéramos reemplazar ese mapa por el mapa de Cuba, Guam y el archipiélago hawaiano”, indicó Caragol a El Nuevo Día.

“1898: Visiones y Revisiones Imperiales de Estados Unidos”, Esta es la exhibición del 1898 de la Galería de Retratos de la Institución Smithsonian que comienza mañana . En las fotos principalmente Taína Caragol, boricua, y Kate Clarke Lemay, curadoras de la exhibición . Foto Jose.delgado@gfrmedia.com (José A. Delgado)

En la sección de Puerto Rico, hay retratos de la autora de la letra original, revolucionaria, del himno de Puerto Rico Lola Rodríguez de Tío (de Fernando Díaz Mackenna); del educador y político independentista Eugenio María de Hostos (Oller); del líder autonomista y comisionado residente en Washington, Luis Muñoz Rivera (Díaz Mackenna). También una foto de Arturo Alfonso Schomburg, quien luchó por la independencia de Puerto Rico y una sociedad antirracista.

Para destacar la importancia de esa época de la industria azucarera, se presenta el retrato “Hacienda La Fortuna”, de Oller. Como imagen del momento de la invasión de Puerto Rico se incluye “El desembarque de los americanos en Ponce, 27 de julio de 1898″, pintado por el catalán Manuel Cuyàs Agulló.

La exhibición reúne obras que pertenecen a otros museos y de colecciones privadas.

Pero, una fotografía con la que no contaban al comenzar la investigación tiene una importancia especial. Se trata de una foto que la curadora asociada Maestre encontró en la Biblioteca del Congreso y que reúne a comisionados de Puerto Rico, Cuba y Filipinas que fueron en 1899 a Washington D.C. para reclamar- sin ningún éxito-, participación en las negociaciones previo a que el Senado de Estados Unidos ratificara el Tratado de París que validó la ocupación de los territorios adquiridos por medio de la guerra hispanoamericana.

En la foto están, entre otros, Eugenio María de Hostos y José Julio Henna, de Puerto Rico; Ramón Villalón Sánchez, de Cuba; Felipe Agoncillo y el artista Juan Luna, de Filipinas.

Maestre describió el hallazgo de la foto -escondida en un archivo en momentos en que hacía una búsqueda bajo el nombre de De Hostos-, como un momento de gran emoción. Caragol considera que el descubrimiento que hiciera Maestre, “fue una de las cosas más enriquecedoras para esta exposición”.

La fotografía está en la sección “Codificando el imperio”, en la que se reconoce cómo los Casos Insulares, decididos por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, con una visión racista y prejuiciada, determinaron que las nuevas posesiones del Caribe y el Pacifico serían territorios no incorporados, donde la Constitución no tendría plena vigencia y no estarían encaminados hacia la estadidad.

Una portada del Harper’s Weekly acentúa los prejuicios del poder invasor.

“1898: Visiones y Revisiones Imperiales de Estados Unidos”, Esta es la exhibición del 1898 de la Galería de Retratos de la Institución Smithsonian que comienza mañana . En las fotos principalmente Taína Caragol, boricua, y Kate Clarke Lemay, curadoras de la exhibición . Foto Jose.delgado@gfrmedia.com (José Delgado Robles)

También incluye la bandera izada en las Cabezas de San Juan, en Fajardo, en agosto de 1898, como símbolo de la transición iniciada tras la invasión estadounidense del mes anterior.

Esa parte de la exposición incluye, a su vez, una foto del juez John Marshall Harlan, el gran disidente de los Casos Insulares y antes del caso Plessy versus Ferguson, en el cual el Tribunal Supremo estadounidense, en 1896, estableció la doctrina de “separados pero iguales”, que validó la segregación racial.

La exposición presenta retratos de otros líderes que lucharon por la libertad de sus países como José Martí (Cuba), José Rizal (Filipinas) y el padre José Bernardo Palomo (Guam), u obras de principales artistas de la época como Oller y Cestero, Winslow Homer, Armando García Menocal, Juan Luna John Singer Sargent y Frederic Remington.

El público tendrá acceso a recursos educativos y componentes de la exhibición por medio de una página de internet, en español e inglés, con traducciones de textos de la exhibición al chamorro, filipino y al hawaiano. La presentación de exposiciones bilingües ha sido una norma de la Galería.

En términos de momentos históricos, el cierre es el óleo sobre lienzo de Jonas Lie sobre la construcción del Canal de Panamá. “Documenta el último paso para Estados Unidos asentarse como potencia mundial”, agregó Lemay.

El jueves en la noche se celebró una recepción de apertura. Desde hoy viernes, el público tendrá acceso a la exhibición, que estará en la prestigiosa galería de la capital estadounidense hasta el 25 de febrero de 2024.