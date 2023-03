NUEVA YORK.- La curiosidad de la curadora puertorriqueña Marcela Guerrero por el arte visual muy bien pudo haber comenzado con la lectura de la novela “Felices días, Tío Sergio”, de la escritora Magali García Ramis, cuando estaba en noveno grado en la Escuela Secundaria de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

A “Tío Sergio” le gustaban las pinturas del artista francés Henry Matisse. Tres o cuatro años después, en una visita a uno de los museos de la Institución Smithsonian de Washington D.C., reconoció el arte de Matisse. “Sentí que tenía la aptitud para reconocer el arte visual”, dijo Guerrero, en una entrevista con El Nuevo Día en sus oficinas, luego de haber sido ascendida al puesto de curadora del Whitney Museum, en Nueva York, donde tiene bajo exhibición, hasta el 23 de abril, la aclamada exposición de artistas puertorriqueños “No existe un mundo poshuracán: Puerto Rican Art in the Wake of Hurricane María”.

La exhibición del Whitney es la primera exposición académica enfocada en el arte puertorriqueño organizada por un gran museo estadounidense en casi medio siglo.

Producto del sistema de la UPR, Guerrero –quien hizo su bachillerato en Historia e Historia del Arte en el Recinto de Río Piedras de la UPR y su doctorado en Historia del Arte en la Universidad de Wisconsin, en Madison-, trabaja desde hace seis años en el Whitney Museum, donde es la primera curadora especializada en el arte latin@. Antes estuvo en el Hammer Museum, de Los Ángeles, y en el Fine Arts Museum, de Houston.

Serie de ilustraciones digitales del artista Garvin Sierra, parte de la exposición “No existe un mundo poshuracán”, en el Whitney Museum. (Christopher Gregory/Especial)

A mediados de febrero, fue ascendida a “curadora”. “DeMartini Family curator” es el nombre oficial de su puesto. Hasta entonces tenía el título de “curadora asociada”.

Ahora se reporta directamente al curador en Jefe del Whitney, Scott Rothkopf. “Es una línea más directa al liderato sénior”, explicó.

Guerrero, de 42 años, tiene muy claro que su objetivo es crear nuevos espacios para el arte latino en general, y puertorriqueño, en particular. Considera que su nombramiento ha sido una forma de reconocer que el museo tiene que abrirse más al arte latino, que tiene que ayudar a romper con la segregación y los estereotipos.

Guerrero quiere promover un museo bilingüe, que le hable a la población latina de Nueva York y sus inmigrantes. “Existen unas barreras de acceso que incluyen, por supuesto, el precio. Pero, también si una familia de inmigrantes no puede conectarse con el material porque no puede leerlo, tiene que depender de sus hijos, para que traduzcan, pues ahí hay un problema”, afirmó.

Cuando comenzó en el Museo Whitney asistió a una sesión en la que se informó que el segundo idioma que más se hablaba entre los visitantes de la institución era el francés. “Cuando dije que quería hacer una exhibición bilingüe, en español e inglés, me dijeron: ‘¿Por qué no en francés?’ Y yo respondí: ‘Bueno, porque ese no es el grupo demográfico que me interesa’”, comentó.

En el Whitney ha encontrado apoyo para ampliar el mensaje de la institución -ubicada en Manhattan, a orillas del río Hudson-, sobre las artes.

De Gabriella Torres-Ferrer, “Sin título (Valora tu mentira americana)”, 2018. Poste eléctrico de madera destruido por huracán, con propaganda pro estadidad. Colección privada; cortesía del artista y Embajada, en San Juan, parte de la exposición “No existe un mundo poshuracán”. (Christopher Gregory/Especial)

“Tengo tanto orgullo de quién soy y de dónde vengo. Puedo hacer eso y no esconderlo, como (tuvieron que hacer) curadores de otras generaciones… Sabemos que hay una sobrerrepresentación de artistas hombres blancos en las colecciones y en los museos. Y esa sobrerrepresentación ha causado una subrepresentación de artistas que no son blancos y hombres. Puedo, de una forma genuina, porque soy mujer, porque soy una mujer latina, poner mi granito de arena y mejorar eso. La razón por la que estas colecciones son de esta manera es porque la historia nos dice que las colecciones y las exhibiciones en los museos reflejan el gusto, las metas, motivaciones y agendas de los curadores. Puedo demostrar la riqueza que sé que existe en cuanto al arte puertorriqueño, obviamente, pero también el arte latino”, agregó Guerrero.

¿Cómo se posiciona el arte latino en general y el puertorriqueño en los museos de Estados Unidos?

-No ha habido el espacio suficiente. Se ha visto como que es algo que para eso está el Museo del Barrio, algo así, una visión bien ofensiva, no solo para el barrio, pero para los latinos en general.

¿Como los Grammy que tienen su propio espectáculo para los latinos?

-Exacto. Y entonces aparece Bad Bunny, cantando en “non english”.

Pues usted puede ser la Bad Bunny del Whitney.

-Ese puede ser el título (de la entrevista). La Bad Bunny del Whitney. En serio, siento mucha afinidad, especialmente con esta exhibición. Le he dicho a mucha gente que especialmente con el vídeo de “El apagón” de Bad Bunny, nos vemos muy reflejados (en lo que dice). Podemos cantar, bailar y perrear todas nuestras frustraciones. Vamos a crear más de esos espacios.

La exhibición sobre el arte puertorriqueño ha generado mucho interés. El huracán levantó la atención sobre Puerto Rico. ¿Qué cree que los estadounidenses quieren ver y qué quiere cambiar?

-Creo que eso aplica en general también a los latinos. Mi primera presentación fue de siete artistas, incluyendo un puertorriqueño, Jorge González, y otros artistas que venían de Ecuador, Perú, México. Pero la presentación tenía que ver con arquitectura, con nociones de espacio, con el cosmos. En otras palabras, no era una exhibición de migración. Tengo una alergia a los estereotipos y cualquier cosa que pueda hacer o que humildemente que me parezca a mí que vaya en contra de eso es lo que voy a hacer, porque no voy a reafirmar estereotipos que leemos todos los días en los periódicos. Creo que con la exhibición “No existe un mundo poshuracán”, tomé en cuenta que ha habido obras de arte que tenían que ver con la destrucción causada por María. No puedo hacer algo así. Tal vez sea aceptable en algún otro museo, en otro contexto, pero yo no puedo hacer eso. Eso sería terrible. No sé cómo ponerlo.

¿No quería reflejar la destrucción, sino cómo Puerto Rico se enfrentó al huracán?

-Y empezar con un verso de una poetisa (Raquel Salas Rivera) –que habla de un mundo poshuracán-, era una forma de decir: ‘Esto es poesía, requiere esfuerzo de tu parte’. Tienes que leerlo como si fuera un poema, no literal. No te voy a dar una clase de historia. Una de las razones, cuando empezaba a hablar de este proyecto con los diferentes departamentos era que me decían que hay tantos hechos y hay tantas leyes, “¿por qué no hacemos una cronología?” La cronología, los datos, son importantes, no quiero negar eso. Pero el arte puertorriqueño siempre está en segundo plano. Qué tal si te doy los hechos importantes como decirte que Puerto Rico es un territorio no incorporado, básicamente una colonia y te doy lo necesario a través de los textos introductorios, y dejar que el arte hable y diga. Por eso de entrada dije que estoy derivando de la poesía. Creo que pone a la gente a pensar: “Tengo que poner aquí un poquito de esfuerzo”.

La exposición tiene mucho de eso que menciona, de denunciar el colonialismo, pero además de resistencia, rebeldía. ¿Simboliza el arte puertorriqueño del momento?

-Históricamente siempre lo ha sido, siempre se ha visto una resistencia. Los artistas que más me interesan siguen sus propias líneas de investigación, que tienen que ver con una resistencia a la colonia, en contra de la colonización. Estamos bien cerca de las galerías de Chelsea, que es el principal lugar para el mercado del arte. Las obras que están aquí no responden tanto a eso. Tienen unas líneas de investigación bien complejas conceptualmente.

La directora del Centro de Estudios Puertorriqueños, Yarimar Bonilla, y otros hablaban de cómo se viven ahora momentos turbulentos que recuerdan la fundación de esa institución, hace medio siglo. Se reafirma por medio del arte esa resistencia.

-Hay muchos paralelos. Carlos Irizarry podría estar en esta muestra. La diferencia es que el discurso ha avanzado. Creo que esta es una generación, aunque no quiero hablar por ellos, que se siente que quiere tener una voz –como se vio en las elecciones de 2020-, que rechaza el bipartidismo (de Puerto Rico). Creo que (tienen un mensaje en favor de) la soberanía en general, en todos los sentidos de la palabra, de la autodeterminación, de reforzar la economía local.

¿Hacia dónde va su trabajo y el de los artistas puertorriqueños?

-Me gusta hacer exhibiciones grupales. En 2026 será el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. Una curadora del Museo de Arte de la Universidad de Colby (en Maine) tiene un proyecto sobre las islas que en 1898 pasaron a ser posesiones de Estados Unidos. Va a incluir artistas de Puerto Rico, Filipinas y Guam. Es interesante ver estas narrativas que la gente no conoce necesariamente, porque no son necesariamente celebratorias de lo que es Estados Unidos. Me interesa ver cuáles son las temáticas que van surgiendo, seguir a la gente joven, ver qué están pensando. Por ejemplo, esta idea de cuestionar lo que es Estados Unidos, los artistas indígenas de Estados Unidos, cómo cuestionan la geografía geopolítica de los Estados Unidos y, por lo tanto, qué es Estados Unidos, si Estados Unidos son sus fronteras. Pero hay comunidades indígenas que están entre Canadá y Estados Unidos o entre México y Estados Unidos. ¿Cuáles son las fronteras geopolíticas realmente de Estados Unidos?

Al hablar de la juventud y sus expresiones artísticas, sus denuncias, uno también ve el impacto político de Bad Bunny, de quien hablábamos antes.

-Imagínate heredar un planeta que se está quemando ¿Cuál es tu futuro, cuando no hay uno? El poemario de Raquel habla de eso… están tan fuera de los paradigmas que conocemos. Quiero seguirlos, quiero saber cuál es ese futuro, porque claramente el futuro que yo conozco no va para ningún lado. No hay una salida. Así que, ¿cómo reimaginar el futuro llevándonos de la mano de esta generación? Esa es una pregunta súper interesante y que puede guiar no solo mi carrera como curadora, sino a la vez la de muchos en otros campos.