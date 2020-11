Washington D.C.- Al recordar el legado de Juan Torruella, el juez federal José Cabranes sostuvo que su fallecido colega desenterró la injusticia de los Casos Insulares para recordarle a las autoridades de Estados Unidos que tienen el “asunto pendiente” de la descolonización de Puerto Rico.

Cabranes, juez del Segundo Circuito de Apelaciones federales, afirmó que Torruella promovió “una forma de activismo judicial” y defendió que los tribunales buscarán acabar con la situación colonial de Puerto Rico ante la indiferencia de las ramas políticas del gobierno estadounidense.

“Ayudó a desenterrar los Casos Insulares del cementerio de la memoria histórica estadounidense”, indicó Cabranes, quien cerró esta noche un homenaje póstumo a Torruella - organizado por la Revista Jurídica de la Universidad de Yale-, en el que participaron también, entre otros, los jueces Stephen Breyer, del Tribunal Supremo de Estados Unidos; Jeffrey Howard, del Primer Circuito de Apelaciones federales; y Gustavo Gelpí, juez presidente del Tribunal Federal de San Juan.

PUBLICIDAD

Cuando el presidente Ronald Reagan le nombró en 1984, Torruella se convirtió en el primer juez puertorriqueño en un tribunal de apelaciones federales. Cabranes fue el segundo.

Breyer, quien estuvo con Torruella en el Primer Circuito de Apelaciones federales, destacó también la persistencia de Torruella y sus muchas facetas, como jurista, historiador, marinero y hasta guitarrista.

“Vivió su vida plenamente”, indicó Breyer al mencionar como el juez, tras ser nombrado al Primer Circuito de Apelaciones, decidió nunca abandonar su oficina en el antiguo edificio del Tribunal Federal de San Juan. También rememoró sus andanzas con Torruella por el Viejo San Juan.

“Estaba orgulloso de ser puertorriqueño y fue un patriota estadounidense”, agregó Cabranes, al acentuar la insistencia de Torruella en buscar la manera de que los tribunales, ante la falta de acción de las ramas políticas, reconocieran la incorporación de Puerto Rico como camino hacia la estadidad para acabar con el trato desigual a los residentes de la Isla, “ciudadanos estadounidenses de segunda clase”.

Gelpí, por su parte, dijo que para él Torruella fue un mentor y un modelo.

“Todo el mundo quería pasar tiempo con él y escuchar sus anécdotas”, dijo Gelpí, en un panel moderado por el abogado Néstor Méndez Gómez, socio del bufete Pieatrantoni, Méndez y Alvarez, en el que destacó que las decisiones de Torruella le dieron a jueces, abogados y fiscales “guías claras de cuál era el precedente”.

Previo a la participación de los jueces federales, un panel con los constitucionalistas Aziz Rana, de Cornell University, y Christina Ponsa Kraus, de Columbia University, y los abogados Adriel Cepeda Derieux, de la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU), y Neil Weare, de Equaly American, discutió los Casos Insulares.

PUBLICIDAD

A través de la jurisprudencia de los Casos Insulares, el Tribunal Supremo de Estados Unidos determinó a principios del siglo pasado, con argumentos racistas, determinó que Puerto Rico pertenece a, pero no es parte, de Estados Unidos.

Torruella, quien falleció el pasado 26 de octubre a causa de un infarto cardíaco luego de complicaciones con la diabetes, formó parte durante 36 años del Primer Circuito de Apelaciones de Boston, el cual presidió de 1994 a 2001.

Ha sido el único boricua e hispano en ese foro de apelaciones, al cual ahora el presidente Donald Trump tiene la intención de nombrar al juez Raúl Arias Marxuach. Torruella también fue juez del Tribunal Federal de San Juan, al que fue nombrado por el presidente Gerald Ford.

Nada más llegar al foro de apelaciones, Torruella publicó el libro que apuntó a su visión jurídica sobre la Isla: “The Supreme Court and Puerto Rico : The Doctrine of Separate and Unequal” (1985).

Como juez, Torruella - creyente en la estadidad para Puerto Rico-, encabezó decisiones recientes en la que insistió en la inconstitucionalidad de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) y en su carácter colonial.

También fue parte del panel de jueces del Primer Circuito que en 2012 – en un caso del distrito de Massachusetts- declaró inconstitucional la ley federal que solo reconocía el matrimonio entre un hombre y una mujer, por excluir a las parejas gay de beneficios federales que reciben parejas de sexos opuestos.

Además de su reconocida carrera como jurista, Torruella fue deportista. Se destacó como voleibolista, baloncelista y, sobre todo, yatista.