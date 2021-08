Nota del editor: Para mantenerte informado de este y otros temas, te invitamos a registrarte en nuestro newsletter semanal “Qué pasa en Washington”, que comenzará a publicarse próximamente. De esa forma, recibirás en tu correo electrónico cada semana información precisa de los asuntos de Puerto Rico en Washington y la diáspora puertorriqueña.

Washington D.C. – Al pasar revista a sus primeros siete meses en el Congreso, el demócrata boricua Ritchie Torres no puede dejar de pensar en los acontecimientos históricos que vivió nada más llegar al Capitolio estadounidense.

“Pasé la mayor parte de mi vida en la pobreza, por lo que la experiencia de convertirme en miembro del Congreso es surrealista e impactante por sí sola. Pero si me hubieran dicho que me convertiría en miembro del Congreso durante un brote de enfermedades infecciosas y presenciaría una insurrección contra el Capitolio durante el recuento de los votos presidenciales y luego votaría para proponer la destitución de un presidente saliente, y que todo eso sucedería dentro de las primeras dos semanas, habría dicho que suena como a una película”, indico Torres en el podcast “Desde Washington” de El Nuevo Día.

Torres fue electo en noviembre pasado como representante del distrito 15 del sur del condado neoyorquino del Bronx, el mismo escaño que ocupó José Serrano durante tres décadas.

Nacido y criado en el mismo sur del Bronx que representa, Torres, de 33 años, es hijo de un puertorriqueño de Naguabo y una boricua de Nueva York. Fue criado por su madre.

Es el primer congresista hispano abiertamente gay. Antes de ser electo en noviembre pasado al Congreso, fue concejal municipal por ocho años.

En el Congreso es miembro de los comités de Servicios Financieros y Seguridad Interna, del cual es vicepresidente. Se ha integrado tanto al Caucus Hispano como al Caucus Negro.

En entrevista en el podcast Desde Washington, el congresista Torres también habla sobre su agenda en torno a Puerto Rico y el tranque que percibe en torno a un proyecto de ley en favor de la estadidad para la Isla.

¿Qué diferencia ve - en términos de cómo funciona el cuerpo legislativo - entre la Cámara de Representantes de los Estados Unidos y el Concejo Municipal de Nueva York?

-Los temas que se me presentan como congresista son mucho más complicados. Pero, la experiencia no ha sido representativa porque no sé lo que es servir en el Congreso en un mundo sin el COVID, que ha tenido un efecto distorsionador en la experiencia del Congreso porque al principio, especialmente, la mayoría de nuestras audiencias y las conferencias del caucus demócrata fueron realizadas por zoom. Hay un sentido de que a los miembros del Congreso 117 se les ha privado de la experiencia real.

¿En términos del trabajo, cómo divide su tiempo entre Washington, D.C. y su distrito?

-En los primeros meses, estaba muy sesgado hacia D.C., pero diría que en general está dividido casi 50/50. Podía estar dos semanas en D.C. y luego pasar las dos semanas restantes del mes en el Bronx.

¿Puede mencionar logros?

-He podido asegurar fondos para una gran cantidad de proyectos comunitarios en el sur del Bronx. Logré la aprobación de varias medidas en el Comité de Seguridad Interna, una legislación que protegería al país contra las amenazas a nuestra seguridad cibernética. Soy uno de los copatrocinadores de la ley de familias estadounidenses, que ampliaría el crédito tributario por hijos de forma permanente, uno de los copatrocinadores de la Ley para poner fin a las personas sin hogar, que garantizaría que todas las familias que luchan con la inseguridad de la vivienda o están desamparadas tengan acceso a un vale, que garantiza que no pagará más del 30 por ciento de sus ingresos por alquiler. Creo que he en estos primeros siete meses he dejado una marca.

¿Hay decepciones?

-El COVID ha sido un obstáculo para entablar relaciones con mis colegas. No puedes desarrollar relaciones por zoom. Solo puedes entablar relaciones de carne y hueso en persona. Esa ha sido la mayor decepción de mi tiempo en el Congreso.

¿Cuán duro fue el 6 de enero, el día del ataque el Congreso? ¿Dónde estaba? ¿Corrió peligro?

-Estaba esperando en mi oficina para votar. Cuando, de repente, la policía del Capitolio irrumpió en el interior y me ordenó a mí y a mi personal a desalojar inmediatamente, y me dejaron vagando por el laberinto de túneles en el Capitolio durante aproximadamente una hora hasta que la Policía me encontró y luego me llevó a un lugar seguro. Ese lugar seguro se convirtió en un evento de gran propagación (del COVID) porque había miembros del Congreso que se negaron a usar mascarillas. Entonces, lo que recuerdo del 6 de enero es una escena de pánico y caos. Y sentí una abrumadora sensación de conmoción y confusión. El mismo estremecimiento que sentí como neoyorquino durante el 11 de septiembre (de 2001). Como si no pudiera creer lo que estaba pasando, no podía creer que una turba pudiera tan fácilmente invadir el Capitolio e irrumpir en el hemiciclo del Senado, en la oficina de la speaker Nancy Pelosi y aterrorizar a los miembros del Congreso y su personal. Experimenté más conmoción que miedo el 6 de enero.

¿Ha cambiado su rutina? ¿Ha tenido que hacer ajustes de seguridad?

-Ningún miembro del Congreso puede dar por sentado su seguridad. Afortunadamente, no ha habido amenazas de muerte en mi contra, así que he podido vivir como antes del 6 de enero.

Uno de sus proyectos de ley persigue que el arquitecto del Capitolio diseñe e instale una cerca alrededor del perímetro del Capitolio estadounidense. Esa es también una de las recomendaciones del grupo de trabajo designado por la speaker Pelosi. ¿Qué va a pasar?

-Es improbable que haya una verja. Los miembros (del Congreso) prefieren que el Capitolio sea un campus abierto. Yo solo quiero asegurarme que la Policía del Capitolio puede defendernos en caso de un ataque.

¿Cuando los ciudadanos podrán volver a entrar sin cita previa al Capitolio? (La speaker Nancy Pelosi ya extendió la situación de emergencia en la Cámara baja por lo menos hasta el 4 de enero).

-Mientras el COVID continúe van a haber restricciones sobre quien puede entrar al Capitolio. No hemos hecho una transición hacia la era post COVID, debido a la variante delta.

Usted llegó al Congreso con el compromiso de impulsar derogar la ley Promesa, las normas de cabotaje y promover la estadidad. ¿Por qué piensa que nada sucede con las normas de cabotaje?

-Hay un electorado poderoso en favor de la ley Jones (de 1920). Un ejemplo son los Tronquistas. Están rotundamente en contra de cualquier intento incluso para eximir a Puerto Rico de la ley Jones.

Los Tronquistas cuando se habla de los demócratas, pero también está la oposición de la industria marítima cuando se habla de los republicanos.

-No puedo hablar sobre la posición republicana. Sé que hay algunos republicanos libertarios que están a favor de derogar la ley Jones. enteramente. Estoy a favor de eximir a Puerto Rico de la ley Jones para reducir el costo de vida en la isla.

Con respecto a la ley Promesa, ¿cree que puede ser reformada, suavizada o derogada?

-Estoy rotundamente en contra de Promesa, me opongo rotundamente a la junta de control financiero, la cual considero contraviene la autonomía y el autogobierno de Puerto Rico. Representa la institucionalización del colonialismo. En un mundo ideal aboliríamos la junta de control fiscal lo antes posible. Pero estoy explorando si podemos acelerar la salida de la junta.

¿Cómo?

-Para eliminarla se requiere cuatro presupuestos equilibrados. Me gustaría recortar ese periodo de tiempo.

¿Cree que la propuesta de estadidad va hacia delante?

- Soy un firme partidario de la estadidad, pero hay un tranque dentro del Partido Demócrata. El Partido Demócrata está profundamente dividido sobre el tema del status. Y mientras las divisiones persistan, habrá un tranque.

¿Piensa que será más difícil avanzar el futuro político de Puerto Rico mientras esté vigente la ley Promesa?

-Confío en el que arco de la historia favorecerá la estadidad, porque el statu quo es insostenible. No se puede mantener un statu quo que le quita el derecho a la participación electoral (en el gobierno federal) a más de tres millones de ciudadanos estadounidenses en la Isla. Es la forma más grande de discriminación en Estados Unidos. Moralmente es indefendible.

Hay nuevos funcionarios electos que están presionando por la estadidad. ¿Los has visto? ¿Los conoce?

-Los delegados… No los he conocido en lo absoluto… Aunque soy de ascendencia puertorriqueña, no tengo vínculos reales con los partidos políticos de la isla. Me concentro en los problemas en lugar de la política de partidos en la isla.

Una de esos nuevos funcionarios es el exgobernador de Puerto Rico Ricardo Roselló -tras los insultos que él y sus asesores lanzaron contra el pueblo de Puerto Rico, incluso insultos homofóbicos. ¿Se reuniría con él? ¿Trabajaría con él?

-Nunca me he reunido con él. No ha pedido una reunión. Si pidiera una reunión lo recibiría porque me reúno con casi todo el mundo, con muy pocas excepciones.