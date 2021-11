Washington D.C. – Mientras el liderato demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos busca determinar si es posible proponer un proyecto de consenso sobre el status político de Puerto Rico, el apoyo republicano a las medidas ya presentadas sigue siendo muy escaso.

En un caucus de 213 congresistas con plenos derechos, solo otros 16 republicanos se han sumado a la legislación pro estadidad que impulsa la comisionada residente en Washington, Jenniffer González – quien es republicana-, junto al demócrata boricua Darren Soto (Florida). La medida no ha tenido un nuevo coauspiciador republicano desde mayo. La versión del Senado tiene cero apoyo republicano.

Mientras, únicamente dos senadores republicanos favorecen el proyecto del senador demócrata Robert Menéndez (Nueva Jersey) a favor de una Convención de Status y un referéndum de alternativas no territoriales, una medida que es similar al 2070 de las demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, que no tiene respaldo alguno en la conferencia del Grand Old Party (GOP) de la Cámara baja.

De hecho, hay más republicanos de la Cámara baja coauspiciando un proyecto de ley para declarar el inglés el idioma oficial de Estados Unidos – un total de 25-, que legisladores de ese partido a favor del proyecto 1522 pro estadidad.

La falta de apoyo republicano mantiene las conversaciones en torno a un proyecto de consenso básicamente como un asunto demócrata. Soto había adelantado a El Nuevo Día que el líder de la mayoría demócrata de la Cámara baja, Steny Hoyer, ha estado en conversaciones con él y Velázquez en busca de una medida que pueda ganar el respaldo de su caucus.

Como parte de ese proceso, la comisionada González y el gobernador Pedro Pierluisi, quien se identifica con los demócratas, fueron invitados a una reunión el pasado 18 de noviembre con Hoyer. Pierluisi participó de forma virtual.

La última vez que se aprobó en la Cámara baja federal un proyecto dirigido a consultar a los electores de Puerto Rico sobre su futuro político - el 29 de abril de 2010-, tuvo el coauspicio de 58 republicanos.

Pero, al final, solo 39 de los 177 republicanos votaron a favor del proyecto del entonces comisionado residente Pierluisi, que promovía un referéndum territorio sí o no, seguido por un plebiscito entre la independencia, la asociación soberana y la estadidad.

La legislación, como las otras dos aprobadas por la Cámara baja federal en los últmos 32 años, fue frenada en el Senado. De todos modos, había sido dañado por la republicana Virginia Foxx (Carolina del Norte) para volver a incluir el “Estado Libre Asociado” territorial aun cuando perdiera la primera consulta.

Cuando Pierluisi propuso en 2015 legislación para regular un referéndum federal estadidad sí o no, con un potencial proceso de admisión de Puerto Rico como estado de cara a 2021, la legislación solo fue respaldada por 15 republicanos de la Cámara baja, frente a 96 demócratas.

La medida nunca se llevó a votación en comisión.

El proyecto de status de la comisionada González que más respaldo republicano tuvo – con 26-, fue el de junio de 2018 que propuso incorporar a Puerto Rico como territorio y crear un grupo de trabajo del Congreso sobre las leyes que deben cambiarse para admitir a la Isla como estado en enero de 2021.

Para la comisionada González, el poco respaldo republicano al proyecto 1522 tiene como fundamento que es la legislación que a más corto plazo y de forma directa comprometería a Estados Unidos con un referéndum en el que los electores de la Isla voten por la estadidad.

“Eso hace una gran diferencia”, indicó González, en una entrevista, en la que auguró que la legislación, que ahora tiene el mismo número de coauspiciadores del proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez, ganará más apoyo próximamente.

La medida está ante el Congreso después de que el ahora expresidente Donald Trump, quien aún es la principal figura republicana, se opuso tajantemente a la estadidad y el líder republicano del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), advirtió que jamás dará paso a una propuesta de estadidad para Puerto Rico o Washington D.C., las que considera parte de la “agenda socialista” de los demócratas.

Tras el acto de insurrección del 6 de enero pasado en contra del Congreso, que generó un segundo proceso de destitución en contra de Trump, la comisionada González descartó volver a respaldar al ahora expresidente.

Pero, 16 de los 20 republicanos con derechos plenos en el Comité de Recursos Naturales – es decir, sin contar a la comisionada González y a la delegada de Samoa, Amata Coleman Radewagen-, votaron a favor de anular resultados de las elecciones del 6 de noviembre, como buscaba Trump, incluso horas después del acto de insurrección contra el Congreso del 6 de enero.

El congresista Soto recordó la semana pasada, en un foro de la organización National Puerto Rican Equality Coalition , que solo tres republicanos del Comité de Recursos Naturales- incluida la comisionada González-, favorecen el proyecto pro estadidad. “Necesitamos que ayuden a la comisionada residente, que hace todo lo que puede para obtener más votos republicanos”, sostuvo Soto.

Federico de Jesús Febles, quien fue el portavoz hispano de la primera campaña presidencial de Barack Obama y subdirector de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa) bajo el gobierno de Alejandro García Padilla, considera que aunque es escaso el respaldo republicano al proyecto pro estadidad, la comisionada ha podido evitar que salgan a denunciarlo con fuerza.

Entre los miembros del comité, los republicanos Tom McClinctock (California) y Louie Gohmert (Texas) han cuestionado la legislación pro estadidad.

McClintock dijo en la audiencia del 16 de junio que se opone a la estadidad debido a su impacto tributario, la baja participación laboral, la potencial pérdida de trabajos por una caída en la economía, las diferencias en el idioma común entre Puerto Rico y EE.UU., la corrupción gubernamental en la isla y la baja mayoría (52.5%) del referéndum del 3 de noviembre pasado.

“Mi lectura del panorama congresional en cuanto a los Republicanos y los proyectos de status es que ellos no han entrado de lleno en el debate porque aún no están satisfechos con la falta de respuestas sobre las consecuencias de la anexión de Puerto Rico; específicamente sobre el idioma y aspectos económicos. La comisionada residente sí ha sido muy hábil en neutralizar la oposición tradicional - por lo menos en público - de los republicanos a convertir la isla en el estado cincuenta y dos, pero aún no ha podido sumar aliados conservadores a su causa más allá de la cantidad usual”, indicó de Jesús Febles, quien respalda el proyecto 2070 de las congresistas Velázquez y Ocasio Cortez.

La semana pasada, la presidenta del Partido Republicano de Estados Unidos, Ronna McDaniel, dijo en un foro en Washington D.C. que su colectividad necesita a Trump para ganar las elecciones.

McDaniel estuvo en octubre en reuniones en Puerto Rico. La comisionada González sostuvo que dialogaron sobre la estadidad, los reclamos de igualdad de los republicanos estadistas y “el esfuerzo” que debe hacer el Partido Republicano de Estados Unidos “para honrar” su programa de gobierno de 2016 en favor de la estadidad para Puerto Rico.

González dijo que los republicanos en EE.UU. están centrados en las elecciones legislativas de noviembre de 2022, en las que son favoritos para recuperar el control del Congreso.

La comisionada reiteró que no va a respaldar a Trump como candidato presidencial si decidiera volver a aspirar a la Casa Blanca. Pero, sostuvo que su primera función “es representar al pueblo de Puerto Rico en el Congreso”.

Mientras Trump retiene su influencia dentro del Partido Republicano, algunos de sus allegados, como el congresista Matt Gaetz (Florida) y el ex jefe de Gabinete de la Casa Blanca lo han propuesto como próximo speaker de la Cámara baja, un puesto para el que no se requiere haber sido electo como congresista.