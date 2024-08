Tim Walz acepta formalmente la candidatura demócrata para la vicepresidencia: “Nunca subestimes a un maestro de escuela”

Al endosar el tándem Harris-Walz, Winfrey sostuvo que el futuro de Estados Unidos no debe estar en manos de los que dividen. “Cuando una casa se incendia, no preguntamos por la raza o la religión de los propietarios. Simplemente tratamos de hacer lo mejor que podemos para salvarlos. Y si resulta que la casa pertenece a una mujer que tiene gatos y no tiene hijos, también tratamos de sacar al gato”, sostuvo.

“Lo que Donald Trump ofrece no es libertad en absoluto. No es libertad para decirles a nuestros hijos qué libros leer. No es libertad para decirles a las mujeres qué pueden hacer con sus cuerpos. Sin duda no es libertad decir que podemos ir a votar, pero él elige al ganador. Eso no es libertad”, señaló.