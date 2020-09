Washington D.C.- A tres años del huracán María, el proceso de reconstrucción de Puerto Rico camina aún a paso lento y los datos oficiales sobre el proceso de rehabilitación de viviendas están difuminados.

Antes de ni siquiera poder contemplar los terremotos de 2020 y la pandemia del coronavirus, el gobierno de Puerto Rico calculó que requeriría por lo menos $94,000 millones en fondos federales de emergencia para la recuperación y reconstrucción de la isla, luego de una catástrofe que a partir del 20 de septiembre de 2017 habría provocado 2,975 muertes.

Hasta hoy, las asignaciones prometidas a Puerto Rico para mitigar los daños causados por el huracán María suman $52,007 millones y los desembolsos rondan los $22,909 millones. Ese dinero desembolsado incluye fondos de Medicaid y asistencia alimentaria, de acuerdo a los informes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y las asignaciones del Congreso.

En el último año, los desembolsos han aumentado en apenas $2,600 millones.

Un contratiempo en el proceso ha sido la falta de un acuerdo entre el gobierno de Puerto Rico y FEMA, bajo la sección 428 de la ley Stafford, sobre el costo de los grandes proyectos de reconstrucción que financiará esa oficina federal, incluidos los cerca de $17,000 millones solicitados para rehacer la red eléctrica. Ese acuerdo debió haberse alcanzado en octubre de 2019.

Hasta la semana pasada, el gobierno de Puerto Rico, además, solo había desembolsado $102.3 millones (3.18%) de los $3,207 millones que tiene disponibles en fondos del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR), fundamental para la reconstrucción de viviendas y bajo el cual el gobierno federal ha prometido entregar $20,223 millones.

Después de esperar más de un año por un segundo desembolso de parte del Departamiento de Vivienda federal (HUD), la línea de crédito de $3,207 millones representa solo un 15.85% de la totalidad de los fondos CDBG-DR.

Los $102 millones en desembolsos incluyen gastos administrativos.

Pero, el secretario de la Vivienda de Puerto Rico, Luis Fernández Trinchet, insistió en que debe tenerse más en cuenta los fondos CDBG-DR que ya están comprometidos por el gobierno de la isla, que son $1,120 millones.

Proyectos como el desarrollo de viviendas para ancianos y familias de ingresos bajos y moderados José Gautier Benítez en Caguas – a un costo de $135 millones, incluidos $46 millones de CDBG-DR-, y De Diego Village - un nuevo complejo de vivienda en el Centro Urbano de Río Piedras, que implica una inversión de $33.5 millones, $18.5 millones de ellos fondos CDBG-DR-, no está incluidos en los $102 millones desembolsados, aunque son iniciativas que ya están en marcha, según el secretario.

Aunque el ritmo del uso de los fondos mejore en los próximos meses, el plan fiscal de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico proyecta que al concluir este año fiscal, en junio de 2021, los desembolsos de fondos CDBG-DR no habrán superado los $750 millones.

Más aún, el impacto de la mayoría de los fondos CDBG-DR (sobre $13,000 millones) se verá en los años fiscales 2025 y 2032, indica el plan fiscal aprobado en mayo pasado por la Junta.

El plan de acción del gobierno de Puerto Rico sobre el uso de los fondos CDBG-DR establece que sobre 307,668 casas sufrieron daños a causa de los huracanes Irma y María de septiembre de 2017. El huracán María averió casi todas esas viviendas, un total de 306,138, de las cuales 4,666 quedaron destruidas y 8,720 con daños severos.

Según el pasado gobernador, Ricardo Rosselló Nevares – quien tuvo que renunciar tras multitudinarias protestas en su contra-, en Puerto Rico hasta 30,000 casas requirieron “techos azules” o temporeros.

No está claro, sin embargo, cuántas viviendas siguen dependiendo de un techo temporal.

“Yo no tengo una cifra (precisa)”, reconoció la semana pasada, en una entrevista, el secretario Fernández Trinchet, al indicar que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico ha calculado en 4,500 los ‘techos azules’, extrapolando los datos ofrecidos por 23 alcaldías que respondieron una solicitud directa de información.

En Vivienda, las solicitudes de personas cuyas residencias tienen un techo azul son 2,556, según el secretario.

“Nos preocupa esa desaparición de las estadísticas, que se pueda querer minimizar las necesidades de vivienda”, dijo, por su parte, la directora ejecutiva de la organización Ayuda Legal Puerto Rico, Ariadna Godreau Aubert, que asiste a comunidades y ciudadanos en el acceso a programas de asistencia pública.

Godreau Aubert indicó que la incertidumbre sobre el número de viviendas con"'techo azul" es un ejemplo de la necesidad de crear un ‘tablero informativo’ que permita a ciudadanos e instituciones conocer al detalle los desembolsos, las obligaciones de fondos y el proceso de reparación de viviendas.

FEMA ha indicado que distribuyó alrededor de $768 millones en asistencia a individuos para mejoras a viviendas. Bajo el programa Tu Hogar Renace, financiado con fondos de FEMA, el gobierno de Puerto Rico dijo haber hecho reparaciones menores a 108,487 viviendas.

A través del programa R3 – Reparación, Reconstrucción o Relocalización-, el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico ha arreglado solo 82 viviendas de un total de 852 que están en proceso de reparación o reconstrucción. Ese programa recibió 26,997 solicitudes, pero el secretario espera que impacte 10,000 viviendas.

Al sumarse los programas de asistencia al comprador y los créditos contributivos, Fernández Trinchet aspira a que por medio de los fondos CDBG-DR se asista a entre 30,000 y 40,000 propietarios de viviendas.

Al ritmo que va el gobierno, Godreau Aubert cuestionó como cumplir con las necesidades de vivienda pues sostiene que los fondos CDBG-DR vencerían en 2025.

Aunque han pasado tres años del huracán, Fernández Trinchet indicó que el proceso de reparación de viviendas con daños mayores verdaderamente empezó este año y tuvo que enfrentarse a los “70 días” de encerramiento que provocó la pandemia del coronavirus.

“Se están recibiendo solicitudes en 16 programas distintos. Cuando empecé en febrero teníamos cinco programas disponibles…Cuando llegué no teníamos ni una casa en reparación o reconstrucción… Los programas de Vivienda federal no van a cubrir todas las casas dañadas en Puerto Rico”, dijo Fernández Trinchet, al indicar que hay personas que no cualifican por sus ingresos.

“Si uno mira hacia atrás, uno dice que el programa R3 ha sido lento. Estoy totalmente de acuerdo. Claro que 82 casas terminadas desde María (son pocas). Pero, el programa no comenzó inmediatamente después de María. Vivienda federal tardó más de un año en aprobarnos el plan de acción. Los fondos no estuvieron en Puerto Rico al día siguiente del huracán”, agregó Fernández Trinchet.

El secretario sostuvo que debe tenerse en cuenta además que “ningún estado había recibido la magnitud de fondos que tiene asignado Puerto Rico”, cuyo gobierno ha tenido que construir la capacidad para administrarlos.

¿Poca acción de los municipios?

Uno de los programas principales a los que se le ha asignado fondos - $600 millones- va dirigido a revitalizar las zonas urbanas de los 78 municipios.

Pero, el secretario Fernández Trinchet afirmó que solo 16 municipios se han vinculado a ese programa que permite desarrollar proyectos de vivienda en el casco urbano de los pueblos.

Fernández Trinchet también dijo que 47 de los 78 municipios tampoco han puesto en marcha el proceso para recibir los fondos del “programa de planificación municipal”, al cual desde septiembre de 2019 se le asignaron $39 millones.

“Me ha sorprendido muchísimo la lentitud, de los municipios en particular, en solicitar los fondos que están disponibles”, sostuvo el secretario de la Vivienda.

Junto al retraso que hubo en la entrega de los primeros fondos CDBG-DR, Godreau Aubert afirmó que “las trabas locales han provocado lentitud en este proceso de recuperación”.

Ayuda Legal ha advertido la importancia de atender el problema de titularidad en Puerto Rico y de ofrecer a los dueños de viviendas dañadas, proyectos de mitigación para no obligarlos a desprenderse de sus comunidades si quieren recibir asistencia.

El gobierno de Puerto Rico incluyó una iniciativa de $40 millones dirigido a autorizar títulos de propiedad, a través de la cual, según el secretario, se han recibido 4,510 solicitudes, 3,026 de ellas referidas por R3. “R3 está vociferando claramente el problema de títulos de propiedad en Puerto Rico”, reconoció Fernández Trinchet.

Godreau Aubert apuntó que el requisito de títulos de propiedad “detiene la solicitud al programa R3”. “Pueden estar hasta un año en pausa”, sostuvo, al añadir que las quejas del secretario sobre los municipios pueden reflejar “un grado de responsabilidad compartida”, aunque “hay un problema craso de desconexión en la comunicación” del gobierno central.

Las partidas de CDBG-DR

HUD ha firmado acuerdos de subvención para recibir partidas de $1,507 millones, $277 millones y $8,221 millones.

Los primeros $1,507 millones se le hicieron disponibles en febrero de 2018. De ahí es que se han desembolsado en San Juan $102.3 millones. Los otros $1,700 millones que están en la línea de crédito del programa CDBG-DR son parte de la asignación de $8,221 millones que fue liberada la pasada primavera.

Fernández Trinchet no prevé un aumento en la línea de crédito hasta que puedan demostrar al monitor federal, Robert Couch, que “estamos desembolsando más de lo que quisiéramos”.

HUD indicó que un nuevo segmento de los $8,221 millones “estará disponible una vez que Vivienda cumpla con las condiciones específicas descritas en el acuerdo de subvención”.

Las restricciones en el uso de los fondos CDBG-DR incluyen que la JSF tenga que dar su visto bueno a los proyectos, que el gobierno de Puerto Rico demuestre que cumple con los objetivos hacia la reforma del registro de propiedades, no utilice por lo menos $16,500 millones para nada relacionado a mejoras a la red eléctrica y echara a un lado la orden ejecutiva que requiere pagar a $15 la hora a los trabajadores de obras de reconstrucción financiadas con fondos federales.

De cara al plan de uso de los $8,285 millones en fondos CDBG-DR para proyectos de mitigación, el Departamento de la Vivienda ha presentado una enmienda para que $2,000 millones se destinen a atender “el reclamo de muchas comunidades” que quieren que se corrijan los riesgos en los vecindarios para las familias no desprenderse del entorno en que pueden haber vivido por muchos años, sostuvo el secretario Fernández Trinchet.

Ayuda Legal Puerto Rico ha sido una de las organizaciones que ha hecho ese reclamo consecuentemente.

Otros $1,932 millones en fondos de mitigación están separados por ley para la red eléctrica. Fernández Trinchet dijo que esos fondos deben ser notificados en el registro federal antes de que termine el año, el paso inicial para acceder a los fondos.

No obstante, los fondos para proyectos de mitigación, tanto los $8,285 millones como los $1,932 millones, no pueden desembolsarse - por orden del Congreso-, hasta que el gobierno de Puerto Rico logre el acuerdo con FEMA sobre el costo total de los grandes proyectos de reconstrucción financiados bajo la sección 428 de la ley Stafford.

Las elecciones

Por otro lado, el secretario de la Vivienda dijo que existe una preocupación general, compartida por la JSF y el monitor federal de los fondos CDBG-DR, Robert Couch, sobre el efecto que pueden tener las elecciones del 3 de noviembre – que están a 50 días-, en el proceso de reconstrucción de la isla.

“¿Va a haber continuidad en los programas?”, cuestionó, al indicar que una inquietud es si el próximo gobierno, de Puerto Rico “sea del mismo partido o un partido distinto” querrá tratar de poner en marcha una visión distinta sobre el uso de los fondos CDBG-DR.

“Si eso ocurre…posiblemente tengamos cuatro años más de paralización. El tema de la continuidad de los programas es esencial”, sostuvo, al indicar que el asunto salpica a “muchos de los empleados de estos programas, que son empleados transitorios”.

Por un lado, dijo que todavía hay limitaciones para conseguir gente preparada para trabajar en el programa CDBG-DR de Puerto Rico y a algunos potenciales candidatos a empleo les puede parecer un riesgo aceptar un puesto que no estará garantizado después de enero.