Chicago - Aunque el acuerdo es vinculante por solo dos años, la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) – previo a la votación de esta noche en la Cámara de Representantes de Estados Unidos-, ha estimado que el proyecto que busca elevar el techo de la deuda pública federal reduciría el gasto público en $10,000 millones durante una década.

Mientras, los ingresos del gobierno se limitarían en $2,000 millones.

De acuerdo al análisis del CBO, la legislación - producto de un acuerdo entre el presidente Joe Biden y el speaker Kevin McCarthy-, recortará el déficit en $1.5 billones (trillions en inglés) en una década, por debajo de la medida aprobada por los republicanos de la Cámara baja en abril, que representaba una baja de $4.8 billones.

La Cámara baja – si los republicanos lograban limitar el voto en contra de los más conservadores-, tiene previsto aprobar esta noche la legislación, que autoriza elevar el tope de la deuda pública federal hasta enero de 2025, hacer modestos recortes fiscales, endurece los requisitos de trabajo del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y rescinde, entre otras cosas, $27,100 millones de fondos asignados para mitigar el COVID-19 que no han sido comprometidos.

En el caso de Puerto Rico, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha sostenido que todos los fondos asignados a la Isla ya fueron comprometidos.

La Casa Blanca ha sostenido que al excluir los gastos de Defensa, que obtienen un ligero aumento por medio de la legislación, las asignaciones discrecionales se reducirán en el año fiscal 2024 en $1,000 millones y aumentarán solo un 1% en 2025.

El director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), Sergio Marxuach, sostuvo que los recortes que impulsa la legislación, aunque sean menores a los propuestos originalmente por los republicanos, volverán a afectar adversamente a las minorías.

Marxuach, cuyo grupo de estudio tiene oficinas en San Juan, Washington D. C. y Madrid, analizó las consecuencias de la legislación y su potencial impacto en Puerto Rico.

¿Qué mensaje debe recibir Puerto Rico con este acuerdo?

En primer lugar, el acuerdo es emblemático de la disfuncionalidad del sistema político en Estados. Unidos. Los republicanos amenazaron con crear una crisis financiera a cambio de lograr unos cambios mínimos o marginales en el nivel de gasto del gobierno federal. No tiene mucho sentido esta estrategia, más allá de enviar un mensaje a su base. También demuestra que no han pensado mucho, si algo, sobre los efectos de las políticas que están proponiendo. Por ejemplo, de acuerdo con el CBO el resultado de todos los cambios a los requisitos de trabajo del SNAP será un aumento en el gasto bajo ese programa, en vez de una reducción.

Mover las sillas de un lado a otro del cuarto no cambia mucho las cosas. Segundo, los pocos recortes que lograron, afectan en su mayoría a comunidades que tradicionalmente no son republicanas, por ejemplo, minorías raciales y étnicas, niños y jóvenes. En cierta manera están transportando las tácticas de la guerra cultural que están llevando en otras áreas al renglón de la política fiscal. Finalmente, demuestra que los republicanos son no son serios a la hora de hablar sobre responsabilidad fiscal.

Tratar de balancear el presupuesto federal sin aumentar los recaudos, sin recortar el gasto de defensa, sin restructurar los programas de Seguro Social y Medicare, y solamente recortando el gasto discrecional excluyendo defensa simplemente no es factible matemáticamente. Lo que están buscando es ganar seguidores en Twitter, salir en Fox News, y poder decir que “aplastaron” a los liberales. Esa no es manera de gobernar la principal economía del mundo.

¿Habrá aún algún espacio para mejorar el acceso de Puerto Rico a asistencia alimentaria?

A corto plazo pudiera interpretarse como malas noticias para aquellos que favorecemos la transición del PAN al SNAP. Sin embargo, esa transición siempre ha estado sujeta a un periodo de transición para darle tiempo al gobierno de Puerto Rico de implementar los sistemas administrativos que necesita para manejar el programa. Si esa transición es de 5 años, entonces la paridad en el nivel de fondos no entraría en vigor hasta el 2028. Nadie sabe cuál será la situación política de Estados Unidos en ese entonces, pero hay una ventana para que Puerto Rico pueda obtener la paridad.

La Casa Blanca dice que se reducen en $1,000 millones los fondos no discrecionales sin Defensa para 2024. Republicanos aún alegan que son más los recortes. ¿Debe creerse más en los números de Casa Blanca?

Mi experiencia con estos acuerdos, es que los números de la CBO tienden a ser los más confiables. De acuerdo con su análisis oficial el gasto mandatorio se reduciría en el agregado por $10,000 millones entre el 2023 y el 2033. Eso sí se implementan los limites no-vinculantes que aplican durante el periodo entre 2026 y 2033.