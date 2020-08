Washington D. C. – Un juez federal en San Juan determinó hoy que es inconstitucional negarles beneficios de tres programas federales que existen en los estados a los residentes de Puerto Rico, y cuya vigencia en la Isla pueden tener un impacto anual de más de $2,500 millones.

El juez William Young ordenó que el gobierno de Estados Unidos brinde acceso a los residentes de Puerto Rico a los programas de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI, en inglés), Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) y a los subsidios por bajos ingresos (LIS) de la parte D de Medicare, que cubre medicamentos recetados.

En una demanda presentada por nueve ciudadanos en contra de los departamentos de Salud, Agricultura y el Seguro Social, el tribunal ordenó al gobierno federal que cumpla con “disposiciones constitucionales” y haga disponibles esos programas en la Isla.

El tribunal aceptó una petición del gobierno federal para suspender la orden durante 60 días, con excepción del acceso inmediato de los nueve demandantes a esos programas.

Como determinó el Primer Circuito de Apelaciones federales en el caso de Vaello Madero, respecto al SSI, el juez Young rechazó el fundamento del gobierno federal para negar acceso a los programas SSI, SNAP y LIS en Puerto Rico.

El gobierno federal ha insistido que los residentes de Puerto Rico no deben tener acceso a esos programas por generalmente no pagar contribuciones federales sobre ingresos, el costo para el Tesoro y poder causar una ruptura en la economía puertorriqueña.

“Este tribunal, guiado en gran parte por una reciente decisión del Primer Circuito de Apelaciones, no está de acuerdo con el gobierno”, sostuvo el juez.

Young sostuvo que el argumento sobre la falta de pago de contribuciones sobre ingresos no se justifica pues son programas que “por definición”, benefician a “personas pobres que generalmente no pagan impuestos sobre ingresos, no importa donde vivan”.

La vigencia del SNAP en Puerto Rico puede representar un aumento de cerca de $700 millones anuales en el Programa de Asistencia Alimentaria (PAN) que existe en la Isla.

La Cámara baja federal, de hecho, ha recomendado un aumento de $500 millones en el PAN para el año fiscal federal que comienza en octubre.

Se calcula, mientras, que por medio del SSI se tendrían que hacer pagos en la isla que rondarían los $1,800 millones anuales.