La espera ha terminado al menos para saber los detalles más novedosos que tendrá el nuevo barco más grande del mundo. Hoy, Royal Caribbean reveló cómo será el Icon of the Seas, que estrenará en el 2024 y aunque queda mucho por conocer, el adelanto ofreció una buena idea de lo que traerá este crucero.

Si le parece que ya ha visto antes el nombre de esa empresa de cruceros unido al “barco más grande del mundo”, está en lo correcto. Royal Caribbean fue responsable de traer los barcos de la clase Oasis, que maravillaron a la industria de cruceros y los pasajeros, cuando debutó el Oasis of the Seas en el 2008, y el resto es historia, han superado con sus barcos nuevos su propio récord.

Pero ahora, con este llamado “Icono de las vacacaciones”, prometen romper sus propios esquemas. El barco, el primero de la clase Icon, estará listo a finales de diciembre de 2023, aunque su debut será en Miami, Florida, en enero de 2024. Lo primero que llama la atención es sin duda su tamaño y capacidad de llevar casi 10,000 personas, entre sus 7,600 pasajeros más sus tripulantes.

PUBLICIDAD

Con 20 decks y un desplazamiento de 250,800 toneladas gruesas, comparado con las 235,600 que desplaza el Wonder of the Seas, actualmente el más grande del mundo, se sabe que estamos ante un nuevo coloso de los mares.

Aunque está dirigido a familias, también se describió como uno ideal para escapada en pareja o amigos. El Icon tendrá el parque acuático más grande en el mar y más de 40 opciones de restaurantes, bares y espacios nocturnos, entre nuevos y existentes en otros de sus barcos.

“Icon of the Seas es la culminación de más de 50 años de ofrecer experiencias memorables y nuestro próximo y audaz compromiso con aquellos que aman las vacaciones”, dijo Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International.

/

También tendrá ocho vecindarios

Como otros barcos, el Icon tendrá ocho vecindarios, incluyendo cinco totalmente nuevos y otros tres que tienen otros cruceros.

Los nuevos vecindarios son Thrill Island, con la idea de que es una isla perdida con elementos destacados. Es aquí donde estará Category 6, el mayor parque acuático en el mar, con seis toboganes, incluyendo Pressure Drop, el primero abierto con caída libre en un crucero, que tendrá una inclinación de 66 grados. También el Frightening Bolt de 14 metros de altura, el tobogán de caída más alto del mar; Storm Surge y Hurricane Hunter, los primeros toboganes familiares en alta mar con cuatro pasajeros por balsa y Storm Chasers, el primer dúo de carreras de colchonetas del crucero. En Crown’s Edge, se culmina en un momento sorprendente e impactante en el que los viajeros se deslizan sobre el océano.

PUBLICIDAD

De las siete piscinas del barco, tres estarán en Chill Island, que ocupa tres cubiertas. Entre lo destacado está Swim & Tonic, el primer bar acuático de la línea en el mar y la Royal Bay Pool, la piscina más grande del mar, además de Cove Pool, con borde infinito.

En el vecindario de Surfside, estarán de pláceme las familias con niños de seis años o menos. Allí estará la piscina Water’s Edge, y para los pequeños, el Splashaway Bay y Baby Bay. Cerca de allí estarán los clásicos Adventure Ocean, el área de actividades para niños y Social020 para adolescentes.

The Hideaway por su parte, será el club playero, y tendrá la primera piscina infinita suspendida en el mar, rodeada por una terraza de varios niveles con bañeras de hidromasaje.

El AquaDome, estará en la cubierta superior del barco. De día será un lugar relajado y de noche, un lugar vibrante con restaurantes, bares y los espectáculos acuáticos en el AquaTheater, que llega bajo techo en un gran cambio a lo que tienen actualmente, que es al aire libre.

Los vecindarios ya conocidos, como el del Royal Promenade, será más grande, con sus primeras vistas al océano desde el suelo hasta el techo, además de más de 15 restaurantes, cafés, bares y salones. El Central Park, con más opciones de entretenimiento y comida, y el vecindario Suite Neighborhood, también más grande, con tres cubiertas, piscina privada, jacuzzi y comedor.

Las cabinas también tendrán primicias con 28 categorías para escoger y nuevos diseños para familias de tres, cuatro, cinco y más personas. La Ultimate Family Townhouse, tendrá tres niveles y las primeras Sunset Corner Suites y las Panoramic Ocean Views, que tendrán las mejores vistas.

PUBLICIDAD

El Icon será el primer barco de la línea de cruceros propulsado por gas natural licuado (GNL). La empresa dijo que será el más sostenible de la flota por medidas como la conexión a la red eléctrica en tierra y los sistemas de recuperación de calor residual.

Los espacios de la tripulación se rediseñaron, con servicios, habitaciones y actividades reimaginadas, y nuevos camarotes creados por la tripulación.

Cuando estrene en Miami, el 28 de enero de 2024, tendrá viajes de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental, incluyendo a Perfect Day en CocoCay, Bahamas, Cozumel (México), Philipsburg (San Martín) y Roatán (Honduras). Las reservaciones abren el 24 de octubre para miembros del programa de lealtad y luego para el público general.