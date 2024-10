Cuando los propios residentes de una metrópolis la llaman “Ciudad maravillosa”, (como en el caso de Río de Janeiro) o le dan otro nombre especial (como a Miami, la “Ciudad mágica,” y Venecia, “La Serenísima”, por citar otros ejemplos), presto atención y la pongo en mi lista de deseos de viajes. En el caso de Río, como sus habitantes, los cariocas, se refieren a su querida ciudad como “cidade maravilhosa”, no me la he perdido: visitándola ya tres veces.