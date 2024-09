Estos son algunos de los festivales culinarios que podrás disfrutar en Florida este otoño

Aquí van detalles de algunos de los muchos festivales culinarios populares para disfrutar este otoño –¡nada más con leer sobre ellos y recordar sus magníficos sabores que he disfrutado a través de los años, y que pienso disfrutar en las ediciones futuras anuales de estos festines, ya se me hace la boca agua! Además de abundante comida, estos eventos resultan divertidos pues típicamente también ofrecen música, ferias de arte y artesanía y actividades variadas y algunos reflejan diversas tradiciones culturales de comunidades de Florida . Las fechas pueden estar sujetas a cambios, verificarlas antes de planear un viaje.

Festival Internacional de Comida y Vino de Epcot

El Festival Internacional de Comida y Vino de Epcot, presentado por Corkcicle, en Walt Disney World, en Orlando, es no sólo el mayor de Florida, sino posiblemente del mundo entero. Este año se extiende del 29 de agosto al 23 de noviembre con una variedad de mercados internacionales que sirven tapas, postres y bebidas típicas de más de dos docenas de regiones y naciones; conciertos llamados “Eat To The Beat” (Come al son de la música) en el anfiteatro America Gardens Theatre del pabellón de Estados Unidos en la sección de la Vitrina del Mundo (World Showcase) de Epcot, y actividades culinarias incluyendo demostraciones y degustaciones. Entre los postres deliciosos que se pueden degustar este año en los mercados internacionales se encuentran dos de mis favoritos: los gofres belgas con compota de bayas y crema batida en el mercado de Bélgica, y el strudel de manzana con salsa de vainilla en el mercado de Alemania. ¡Deliciosos! Info.: www.disneyworld.com.