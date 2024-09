“Nostalgia for My Island” del Museo de Arte de Ponce viaja al Rollins Museum of Art en Florida

La exposición “Nostalgia for My Island: Puerto Rican Painting from the Museo de Arte de Ponce (1786-1962)”, organizada por el museo ponceño, viaja a la ciudad de Winter Park, en el estado de la Florida. El Rollins Museum of Art (RMA) será la tercera sede de esta exposición itinerante. La muestra, que incluye una selección exquisita de 20 pinturas que destacan la rica historia y cultura de Puerto Rico, se presentará en el RMA a partir del 14 de septiembre de 2024 hasta el 5 de enero de 2025.