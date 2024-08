“Hay mucha esperanza por delante”: nombran nueva directora ejecutiva para el Museo de Arte de Ponce

Deborah Roldán reconoce que su llegada al mundo del arte fue un poco tardía. No fue, sin embargo, por falta de interés. Fue cuando cruzó por primera vez las puertas de la universidad que supo que existía para ella un universo de posibilidades casi infinitas y que, entre ellas, podía perseguir las artes desde varios lugares.

“Descubrí el mundo del arte bastante tarde, cuando entré a la universidad y me di cuenta de que era posible hacerse una vida en el mundo del arte sin ser artistas. Y desde entonces no he mirado hacia atrás”, dijo Roldán, quien recientemente fue seleccionada como la nueva directora ejecutiva del Museo de Arte de Ponce (MAP).