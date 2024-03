“Flaming June”, del Museo de Arte de Ponce, estará en exhibición en el Royal Academy de Londres hasta el 2025

“Para nosotros es un honor poder ir a representar a Ponce, a Puerto Rico y al Museo allá en Londres, y que el nombre de la isla se escuche alrededor del mundo de forma positiva y refleje un Puerto Rico distinto” , destacó María Luisa Ferré Rangel , presidenta de la Junta de Directores del Museo de Arte de Ponce. “El que museos tan importantes como The Metropolitan Museum of Art, en Nueva York, donde estuvo hasta hace poco ‘Flaming June’ y ahora el Royal Academy, quieran mostrar obras de nuestra colección, es un reflejo de la calidad que tenemos acá y de que estamos a la par con otros museos del mundo ”.

Cómo fue adquirida “Flaming June”

No fue hasta principios de la década de 1960 que un albañil, según contó, encontró la obra escondida detrás de una pared sobre una chimenea en una antigua casa victoriana donde estaba trabajando. El hombre fue a venderla a una casa de enmarcados, pero solo le ofrecieron 60 libras esterlinas por el marco original, ya que la obra como tal no les interesó. En ese momento, las obras victorianas y prerrafaelistas no tenían mucho valor, ya que eran consideradas de menor calidad que las obras de arte modernas o del impresionismo.

“Cuando don Luis comenzó a comprar estas obras de arte del periodo victoriano, nadie quería nada que ver con ellas. Ni los coleccionistas, ni los museos querían piezas de este periodo, porque estaban concentrados en los impresionistas, en el arte moderno y, quizás, en los maestros antiguos”, mencionó Rodríguez Negrón. “En un periodo de 10 años, Ferré compró más de 50 obras de este periodo y logró amasar la colección de arte victoriano más importante fuera de Inglaterra”. Además de “Flaming June”, la colección incluye piezas como “Roman Widow” (1874), de Dante Gabriel Rossetti; “The Sleep of King Arthur in Avalon” (1881-1898), de Edward Coley Burne-Jones; y “The Daugthers of King Lear” (1875-1876), de Gustav Pope, entre otras.