Museo de Arte de Ponce comienza una nueva e importante fase en ruta a su reconstrucción

Desde enero de 2020 el Museo de Arte de Ponce ha tenido sus puertas cerradas al público luego de los daños y destrozos causados a la estructura de este histórico edificio por los terremotos que afectaron el suroeste de Puerto Rico. Desde ese momento, han sido miles las personas que no han podido pisar este importante recinto cultural puertorriqueño, que alberga una de las colecciones más importantes del arte europeo de todo Puerto Rico y el Caribe, y que fue fundado por Luis A. Ferré en la década de 1960.

Luego de cuatro años de mucho trabajo y muchas gestiones gubernamentales, tanto locales como federales, se anunció en una conferencia de prensa llevada a cabo en el museo ponceño, el inicio de una nueva fase en la reconstrucción del edificio Edward Durell Stone, que fue construido en 1965.

En las próximas semanas comenzará una etapa de diseño, en la cual diversos equipos de arquitectura, ingeniería y conservación histórica colaborarán para proponer las opciones más viables que garanticen encaminar los trabajos de construcción en los próximos meses. De hecho, en la conferencia se anunció que la firma BH Architecture, dirigida por la arquitecta Brígida Hogan, fue seleccionada como la encargada de esta etapa del proyecto.

PUBLICIDAD

María Luisa Ferré Rangel, a la izquierda, presidenta de la Junta de Síndicos del Museo de Arte de Ponce habló sobre los proyectos y alianzas que ha tenido el museo en los pasados cuatro años. (Xavier García)

“Otro de los grandes logros que me gustaría compartir es que esta semana vamos a dar comienzo a los trabajos de limpieza y mitigación de asbestos en el edificio”, explicó Rubí Rodríguez-Bustillo, directora interina del Museo de Arte de Ponce. “Este proyecto ya fue obligado y ya tiene todas las aprobaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) y de Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia de Puerto Rico (COR3) y estará ocurriendo próximamente en el museo. Eso nos dará un edificio libre de asbestos para posibilitar todos los permisos de construcción y poder ir avanzando”.

Importantes alianzas

En los pasados años, pese a que el Museo de Arte de Ponce se ha mantenido cerrado al público, han sido muchísimas las alianzas que han llevado a cabo en la cual varias de las obras más emblemáticas e importantes se han prestado a otros museos. Por ejemplo, la pintura “Flaming June” (1895), de Sir Frederic Leighton, estuvo en el Museo de Arte de Puerto Rico, el Metropolitan Museum de Nueva York y, muy pronto, en el museo Royal Academy of Arts de Londres. Además de eso, colaboraron con el Museo Nacional de Arte Puerto Rico en Chicago, con el Museum of Fine Arts de Boston y con el Museo de Arte de Puerto Rico, donde han tenido ya cuatro exposiciones en dos años.

“Gracias a esos acuerdo, el pueblo de Puerto Rico y personas de alrededor del mundo, han podido seguir viendo nuestras obras y son todos unos logros bien gratificantes. Sin embargo, tenemos la mirada fija en una meta, que es reabrir el museo y nada puede sustituir la experiencia de un museo abierto”, indicó María Luisa Ferré Rangel, presidenta de la Junta de Síndicos del Museo de Arte de Ponce. “Todos los programas y todo lo que hacemos, mientras estemos cerrados, es como si le faltara el alma. Así que continuamos trabajando bien duro desde la Junta de Síndicos, el staff, el equipo de consultores, para continuar con el sueño de mi abuelo”.

PUBLICIDAD

Beatriz Polhamus, directora ejecutiva de la Fundación Banco Popular, representó a la industria privada durante la conferencia de prensa llevada a cabo en el Museo de Arte de Ponce. (Xavier García)

Costosos arreglos

Luego de un minucioso estudio realizado por una firma de ingenieros, se determinó la ruta de acción que tomarán con relación a las reparaciones del emblemático edificio localizado en la avenida Las Américas. “Además de tener que cambiar todos los plafones y de que las paredes de bloques no tienen refuerzo, por lo que hay que demolerlos y hacerlos nuevos, al hacer pruebas e investigaciones, encontramos que el sistema de pilones del edificio tiene la capacidad para aguantar el peso del edificio. Sin embargo, no tiene la capacidad de resistir la carga lateral, por lo que no están hechos para soportar un terremoto”, detalló David McCloskey, ingeniero estructural y consultor del proyecto. “Por tanto, hay que reforzar el edificio. Sabiendo que hay unos retos grandes arquitectónicos, por ser un edificio histórico, encontramos lo que entendemos que es una solución poco atrevida: poner cimientos nuevos en la parte de afuera del edificio, añadiendo fuerza lateral al edificio”.

Según el ingeniero, esto no solo elimina tiempo de construcción y el costo de la reparación, sino que tiene un beneficio adicional, que es que le añade espacio al museo. En total, serían cuatro nuevas salas. Esto además aumentaría el tamaño en los laterales del museo, viéndose obligados a mover el emblemático Jardín Granada, a un espacio donde hoy día se encuentra el estacionamiento de visitantes.

De acuerdo con los estudios realizados al momento, este proyecto requiere una inversión estimada de entre $25 a $40 millones para garantizar la ejecución exitosa del diseño propuesto. Para ello, el Museo de Arte de Ponce se encuentra trabajando de cerca con FEMA y su seguro privado para cubrir parte de los costos.

PUBLICIDAD

David McCloskey, ingeniero estructural, habló sobre los trabajos de reconstrucción que se llevarán a cabo en el Museo de Arte de Ponce. (Xavier García)

“Lo que se anuncia hoy es una fase, porque ahora vienen otros procesos para ver cómo podemos fortalecer esta estructura y que este proyecto dure por décadas y a largo plazo. Los procesos de FEMA no son fáciles, no son sencillos y requiere especialmente de aprender del apoyo técnico, tanto de COR3 como de FEMA”, destacó Antonio Busquets, director de la División de Mitigación de Riesgos de FEMA. “Esto que anunciamos hoy es una muestra del trabajo en equipo, que sin el apoyo de COR3, de FEMA y sin el apoyo de los líderes del Museo de Arte de Ponce, no se lograría. Anunciamos también que se obligan sobre $3 millones para esa demolición parcial y esa remoción de asbesto, lo que harán que esta institución sea aún más fuerte, más saludable, más enriquecedora para la comunidad”.

El artista plástico puertorriqueño, Antonio Martorell se ganó el aplauso de los asistentes al terminar su mensaje. (Xavier García)

A pesar de los fondos recibidos, la entidad ha señalado la necesidad de identificar otras fuentes de apoyo económico que puedan sufragar las cantidades no cubiertas. Aún contando con el apoyo de FEMA y el seguro, se estima que el Museo necesitaría recaudar entre $15 y $20 millones para completar la inversión necesaria en el tiempo establecido. Es por ello que, dentro de su estrategia de recaudación de fondos, el Museo de Arte de Ponce estableció un Fondo Anual para encaminar los trabajos del edificio.

Buenas noticias para el área sur de Puerto Rico

El anuncio de un proyecto de tanta envergadura es un reflejo, además, de un proceso de reconstrucción que se está dando en el área de sur de Puerto Rico, que tanto daño tuvo después de los terremotos del 2020. “Hace tres años solamente había dos obras de reconstrucción permanente de terremotos, en ejecución dos obras en todo el sur de Puerto Rico y solamente se había completado una. Los datos reflejan que, a diciembre del 2023, ahora vamos por 535 obras en ejecución en todo el sur. De esas, ya vamos por 85 obras completadas”, manifestó el ingeniero Manuel Laboy, director ejecutivo de COR3. “Todo empezó con muchas dificultades, pero precisamente porque hemos ido atendiendo esos retos, ahora vamos a una curva exponencial, que va a tener mayor progreso en la reconstrucción del sur por los sismos. El Museo de Arte de Ponce va a estar dentro de ese proceso”.

PUBLICIDAD

De igual manera, el gobierno central de Ponce, a través de su alcaldesa interina, mostró su apoyo al museo y al resto de instituciones artísticas de la Ciudad Señorial. “Me alegra muchísimo que hoy se esté hablando del Museo de Arte de Ponce. Nosotros en el municipio tenemos el compromiso, porque es parte de nuestra ciudad, y de nuestro compromiso de abrir todos nuestros museos y vamos a empezar por este”, añadió Marlese Sifre Rodríguez. “Nosotros necesitamos posicionar nuestra ciudad donde merece. Así que el apoyo completo para este proyecto. Así que me alegra mucho formar parte de este esfuerzo y de marcar un nuevo rumbo y una nueva historia en nuestra ciudad. Porque si hablamos de amor por Ponce, de eso nos sobra”.

Apoyo de la empresa privada

La conferencia de prensa también contó con la presencia de varios representantes de la empresa privada del país, quienes han apoyado al museo durante todo este proceso de reconstrucción. “Además del gobierno, tanto federal y estatal, también la empresa privada de Puerto Rico ha dicho presente en estos últimos años del proceso de reconstrucción. Como parte de ese compromiso de país, en el Banco Popular hemos apoyado por largas décadas la labor del Museo de Arte de Ponce. Esto significa que siempre respondemos a su llamado para apoyar a la operación, la programación comunitaria y campañas capitales”, destacó Beatriz Polhamus, directora ejecutiva de la Fundación Banco Popular. “Hoy nos alegramos muchísimo de anunciar que Popular apoyará el proyecto de reparación del edificio Edward Donald Stone, de modo que pueda completarse a tiempo, pronto y que pueda abrir para que todos los puertorriqueños podamos disfrutarlo”.

PUBLICIDAD

De igual manera, otro representante del sector privado, en este caso de Jorge Hernández, presidente de Aerostar, empresa encargada de administrar el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín, también dirigió unas palabras para expresar el apoyo hacia el museo y lo que representa para el pueblo de Puerto Rico. “Para los cerca de los 400 empleados que forman parte de Aerostar, el respaldar la reconstrucción de este emblemático edificio es mucho más que aportar a la reapertura de un museo. Es reconocer la pasión, la visión y el compromiso que dejó evidenciado Don Luis A. Ferré con Puerto Rico. Es rendirle homenaje a un grande de la arquitectura, como lo fue Edward Durell Stone y es incentivar la experiencia de quienes visitan nuestra isla en busca de una experiencia memorable y de altura. Nos enorgullece poder respaldar un proyecto educativo, social, de una aportación histórica, no sólo para la zona sur, sino para Puerto Rico”, indicó Hernández.

Por último, la conferencia de prensa contó con la presencia de Antonio Martorell, uno de los artistas plásticos más importantes de Puerto Rico en las pasadas décadas y quien nació en Santurce, pero es hijo adoptivo de Ponce. “Estoy tan feliz de estar aquí. He esperado tanto tiempo por este momento, que creo que vamos a celebrar por mucho rato, pero la gran celebración será cuando abramos las puertas de nuevo y podamos entrar y gozar en este lugar del arte y de la comunidad”, destacó el peculiar artista. “Por alguna razón o sin ella, los temblores de tierra no tienen nombre, como lo tienen los huracanes, y este no fue la excepción. Pero los ponceños de verdad, y los putativos como yo, podemos bautizar tardíamente este terremoto, como uno de museo. Pues nos ha privado a nosotros de este tesoro que ha viajado para beneficio del resto del mundo, pero para nuestra congoja. Es por eso que, celebramos este atisbo esperanzador de que en un momento, ni tan lejano, podamos de nuevo disfrutar lo nuestro y que el legado del mecena ponceño vuelva al hogar”, concluyó Martorell ante el aplauso de los presentes.

PUBLICIDAD