El ambiente divertido, la comida sin límites, las fiestas y las vistas al mar tan relajantes siempre han sido asociadas con los cruceros. Y mientras miles sueñan no con irse de viaje, sino con hacer de este su trabajo ideal, para conocer el mundo, son muchos los que se cuestionan cómo es en realidad trabajar en un barco. Para esos que quieren saber más, Royal Caribbean dio un buen vistazo de cómo serán las áreas donde “vivirán” los tripulantes del Icon of the Seas.

El enorme barco, que será el más grande del mundo cuando debute en enero de 2024, llevará 2,350 tripulantes, de 80 países. Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group, indicó que la tripulación es el corazón y el alma de las vacaciones que ofrece la empresa de cruceros.

Por eso, en el video “Making an Icon: Creating the Crew’s Neighborhood”, Liberty, acompañado de otros ejecutivos de Royal Caribbean, ofrecieron un inusual vistazo de cómo será “la casa lejos de casa”, para estos tripulantes, la mayoría de los cuales tiene contrato extendido de hasta seis meses o más, período en el cual no regresan a sus verdaderos hogares.

El área dedicada a estos empleados ocupará cuatro pisos del barco, con lo que la empresa espera presentar nuevos estándares y un sentido de comunidad para todos los empleados. La idea fue tomando forma en el Laboratorio de Innovación de Royal Caribbean en la Florida, con una meta, lograr que la experiencia de los tripulantes sea la mejor.

Para lograr un buen resultado, le preguntaron precisamente a quienes son los que van a pasar el tiempo allí. A empleados de distintas categorías, edades y nacionalidades. Y los resultados de las encuestas realizadas arrojaron que quieren desde más privacidad hasta más actividades y espacios para ellos. Gracias a esto, y junto a un panel de expertos, incluyendo arquitectos y diseñadores, el Icon llegará con áreas reimaginadas, muchas de ellas, primicias en la industria de cruceros.

No es de extrañar que lo más importante fueran las cabinas, y estas se rediseñaron totalmente, con las respuestas de los empleados, que compartieron ideas y recomendaciones. Lo que se buscaba eran espacios, cuyo diseño se patentizó, que pudieran sentirlo como de ellos, que no solo tuvieran camas, sino que provean un ambiente para relajarse, más espacio y más comfort. Tendrán forma de “L”, con cortinas para privacidad, cuando son compartidas, y camas literas donde se puede subir más fácilmente.

En el episodio 10 de la serie “Making an Icon”, en el que la empresa ha ido compartiendo avances de la construcción del mega barco, se presentaron no solo los nuevos diseños para las cabinas, sino los diseños de las demás amenidades para los empleados. Entre ellos, las áreas de comida, pubs, con espacio interior y al exterior, área de juego electrónicos, con espacios semi privados, el gimnasio, un salón-barbería y hasta un mercado de comestibles con artículos especiales traídos de los países de donde ellos provienen. “Habrá variados lugares para distraerse, compartir con otros empleados y estar relax”, dijeron los ejecutivos en el video.

Royal Caribbean Icon of the Seas (Suministrada)

Entre ellos destacaron The ClubHouse, que tendrá cuatro ventanas digitales con vistas reales al exterior, con mesas de billar y otras atracciones. En cuanto a comida, en el Windjammer, el restaurante de bufé, de nombre similar al de los pasajeros, tendrán por primera vez estaciones donde se prepara comida al instante, igual que se hace para los huéspedes, y los tripulantes podrán ver el mar desde allí, a través de ventanillas.

El Icon of the Seas hará viajes al Caribe todo el año, ida y vuelta desde su puerto base en Miami, Florida.