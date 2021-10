El concepto de paraíso playero es universal. Alrededor del mundo millones de personas sueñan con sentarse en una silla en la arena solo para relajarse, dejando las horas pasar observando un mar calmado con aguas cristalinas, donde solo baste un gesto para que casi alguien adivine nuestros deseos de comida fresca y exquisita y bebidas refrescantes. Eso es parte de los ingredientes que se juntaron en CocoCay, un concepto playero tan perfecto, que Royal Caribbean, sus creadores, decidieron llamarlo precisamente así, “A Perfect Day at CocoCay”.

Inaugurado por fases, entre abril de 2019 y enero de 2020, justo antes de la pandemia, la empresa de cruceros invirtió $250 millones para renovarla y crear este paraíso en CocoCay, en las Bahamas, en la que ha estado presente desde el 1988. Hace apenas hace unas semanas que está recibiendo pasajeros de Royal Caribbean International, luego su vuelta al mar.

A CocoCay se baja directamente del barco al muelle, sin tener que hacer uso de los tenders o embarcaciones pequeñas que antes había que usar allí. (El Nuevo Día)

Pero este es un paraíso playero con mucho más que unas playas impresionantes para relajarse, y muestra de ellos son los visuales compartidos millones de veces en redes sociales, del espectacular parque acuático que crearon. Con 13 chorreras tiene más atracciones que cualquier otro lugar de las Bahamas y el Caribe.

Isla privada con excitantes atracciones

Considerado ya un destino de cruceros al que todos quieren ir, fue parada en nuestro viaje en el Oasis of the Seas, y el día tan esperado pudo haberse arruinado por las condiciones climáticas, que pintaron el cielo de tonos grises, amenazantes y no de los tan impresionantes azules del paisaje bahameño. Pero de pronto, la naturaleza pareció entender la necesidad de los pasajeros del crucero, que después de un largo encierro de casi 18 meses, rogaban por darse una escapadita de la cotidianidad, del tema del COVID-19 y de las angustias vividas. Y se hizo la luz, se fueron las nubes y el mar se calmó para dar paso a una de las mejores experiencias de islas privadas en crucero.

Daredevil’s Peak, la montaña rusa acuática más larga en Norteamérica. (El Nuevo Día)

Si como muchos viajeros va tras las atracciones del Thrill Waterpark, allí encontrarán atracciones como Daredevil’s Peak, la montaña rusa acuática más larga en Norteamérica; The Twister o Splash Summit. Para usarlo tiene que pagar entrada, que dependiendo de la fecha de viaje puede oscilar entre $ 55 a más de $ 100 por persona. Al reservar podrás conocer el costo para su fecha de viaje. En la isla se ofrecen además variedad de actividades acuáticas, y hay un “zip line” de 1,600 pies de largo, cada uno con costo separado. También está Up, Up and Away, el globo de helio que lo subirá hasta 450 pies de alto, y el Oasis Lagoon, la piscina de agua fresca más grande en toda la región del Caribe

Los que prefieren hacer las atracciones incluidas, sin pago adicional, pueden disfrutar de la playa, (que es fantástica por donde quiera que la mire), donde hay sillas y sombrillas gratuitas, la enorme piscina, juegos acuáticos para niños y algunas atracciones que son gratuitas. Allí puede pasarse el “perfect day” prometido, con comida variada incluida, y solo tendrá que pagar las bebidas, si no tiene paquete de bebidas incluido. Puede usar internet, si ha comprado el del barco.

Plato de langosta preparado en el restaurante de Coco Beach Club. (Suministrada Suministrada)

Coco Beach Club

La cereza al pastel se la pone el Coco Beach Club, un club playero privado, para el que necesitará comprar un pase de un día. Allí tiene una recepción, un área tipo casa club, con piscina infinita y playa privada. El pase incluye el restaurante, con menú exclusivo que va desde bandeja de aperitivos mediterráneos variados, con hummus, camarones, un ceviche riquísimo y ensaladas, hasta platos principales para escoger, entre langostas frescas pescadas en esas mismas aguas, sándwiches de langosta, hamburguesa, ensaladas y postres.

¿Quiere más mimos y tener una experiencia VIP como los ricos y famosos? Entonces alquila una de las 20 cabañas flotantes que hay en la isla, con capacidad hasta para ocho personas. Estas, las primeras cabañas flotantes de Las Bahamas, le harán pensar que está en Bora Bora. Son mucho más privadas y están equipadas con sillones, nevera, hamacas divinas sobre el mar, chorreras acuáticas privadas que lo lanzan directamente al mar y el precio pagado incluye la comida. Los precios varían según la temporada y sobrepasan los $1,000 por día. También puede rentar una cabaña privada regular (no flotante), más económicas, con precios que van desde $300, dependiendo de dónde están localizadas y fecha. Los huéspedes de las cabañas tienen incluido el Coco Beach Club y personal dedicado a ellos.

Cabañas flotantes exclusiva en CocoCay, con capacidad hasta para ocho personas. (Tim Aylen)

A CocoCay se baja directamente del barco al muelle, sin tener que hacer uso de los “tenders” o embarcaciones pequeñas que antes había que usar allí y puede usar “trolleys” o caminar. En todas las áreas hay salvavidas, que en su mayoría viven en la isla, junto a otro personal donde se incluyen algunos residentes locales o empleados de la empresa de cruceros. Si desea visitarlo, asegúrse que su itinerario incluya “A Perfect Day at CocoCay”, que son la mayoría saliendo de Florida y otros lugares como desde Nueva York.