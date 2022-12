Se multiplicaron los grandes y fabulosos estrenos, volvieron los bufés, los itinerarios más atractivos fueron la orden del día y las restricciones se eliminaron: Volvieron los cruceros y el 2022 puede catalogarse como el año en que reinaron nuevamente, tras dos años en que la incertidumbre, el pesimismo y un grave impacto económico debido a la pandemia, afectó la industria.

Ahora todo eso se va dejando atrás y los estrenos de este 2022 muestran un futuro más brillante que nunca. Estos son algunos de los más destacados del año:

Norwegian Prima - Norwegian se coronó como la línea de cruceros con el mejor evento inaugural que hemos presenciado en años. Con el debut del Prima, en agosto, en Reikiavik, Islandia, se rememoró la época de oro de los estrenos de crucero, en el que no escatimaron detalles ni recursos para “tirar la casa por la ventana”. Llevaron miles de invitados hacia ese país europeo, para una travesía de 10 días por el Norte de Europa, que culminó en Amsterdam, y que incluyó la ceremonia de bautismo con Katy Perry, su Madrina. El barco es un nuevo modelo, completamente distinto al resto, con un diseño estilizado, de buen gusto, ultramoderno y con un pasillo de comida que ha ganado elogios. Escogido como el “Mejor Barco Nuevo” por el portal de Cruise Critic, el barco, de categoría Premium, actualmente navega por el Caribe, desde Puerto Cañaveral, Florida y en verano regresará a Europa.

PUBLICIDAD

Carnival Celebration - Complaciendo a los amantes de la diversión, con todas las fiestas y actividades esperadas de Carnival, este fue bautizado en noviembre, en Miami, Florida. Un gemelo prácticamente idéntico del muy popular Carnival Mardi Gras, el Celebration honra con varias zonas temáticas a bordo, a la ciudad de Miami, celebrando el lugar donde tuvieron hace 50 años su primera oficina, y que todavía es sede permanente de la empresa. Un barco grande, donde las fiestas y actividades no paran, y que trajo múltiples piscinas infinitas, más de 20 restaurantes (la mayoría incluido), y bares, tiene también a Bolt, la montaña rusa que debutó en el Mardi Gras. Viaja al Caribe desde Miami durante todo el año.

Celebrity Beyond - Aunque estrenó en marzo en Europa, su momento culminante del año fue en noviembre, al llegar a Ft. Lauderdale, Florida, donde fue bautizado por la atleta estrella norteamericana, Simone Biles. El Beyond, elegante, estilizado y el primero en contar con una capitana norteamericana en su debut, Kate McCue. Durante el invierno navega por el Caribe y luego por Europa.

El Wonder of the Seas trajo el barco más grande del mundo, con capacidad para 6,988 pasajeros y 2,300 tripulantes. (Michel Verdure)

Disney Wish - El muy esperado quinto barco de la flota de Disney Cruise Line, debutó finalmente en junio, en Puerto Cañaveral, su puerto base en Florida. Aunque tiene los elementos clásicos de los barcos de Disney, incluyendo personajes y sistema de comida rotativa, este dio un paso al frente en elegancia y suntuosidad. Además, presenta un gran uso de tecnología, hasta en sus restaurantes, trajo la primera suite en una chimenea de un barco y el Hyperspace Lounge, el primer bar de Star Wars en el mar. Su viaje inaugural contó con Adamaris López y su hija Alaia, como invitadas especiales. Desde su puerto base de Puerto Cañaveral, en Florida, viaja por tres y cuatro noches por las Bahamas y Castaway Cay, la isla privada de Disney.

PUBLICIDAD

Valiant Lady - El segundo barco de Virgin Voyages debutó en Europa en marzo, y en esta temporada navega por el Caribe, desde Miami. Trajo el mismo concepto ganador de la empresa, con toda la comida incluida, así como las propinas y otros extras como el wifi. Además ,un ambiente casual y divertido, el barco es de líneas muy modernas, de tamaño mediano, con buen nivel de entretenimiento y para pasajeros que lo que buscan es pasarla bien, sin horario ni reglas rígidas.

MSC World Europa y MSC Seascape - Este doble estreno para MSC Cruises, trajo primero al World Europa, como sede de invitados especiales en Qatar, durante la Copa Mundial de la FIFA. Su viaje inaugural zarpó hace apenas unos días, el 20 de diciembre, por el Golfo Arábigo, y desde marzo de 2023, saldrá desde Barcelona, por el Mediterráneo. El Seascape, estrenado el 7 de diciembre en Nueva York, es el último gran estreno del 2022. Trajo gran tecnología y a Robotron, un brazo mecánico, a una altura de 175 pies sobre el mar, con movimientos giratorios de 360 grados. Con capacidad para 5,877 pasajeros, viaja al Caribe desde Miami, Florida.

Emerald Azurra - El primer barco de mar de Emerald Cruises, que hasta ahora eran de río, estrenó en marzo. De tipo yate de lujo, y con capacidad solo para 100 pasajeros, en su itinerario tiene prácticamente todo el mundo, incluyendo el Mediterráneo, el Adriático y Mar Rojo, y el Caribe.

PUBLICIDAD

El Norwegian Prima fue escogido como el “Mejor Barco Nuevo” por el portal de Cruise Critic. (Gregorio Mayí)

Emerald Luna - Aunque este no fue un año de docenas de barcos de ríos nuevos, como era la costumbre antes de la pandemia, sí hubo estrenos destacados. Entre ellos el Emerald Luna, con capacidad para 180 pasajeros, con el característico balcón integrado a la cabina de la que ellos fueron pioneros, además de piscina interior con techo retractable. Navega por los ríos europeos Main, Rín y Danubio.

Silver Endeavour - El lujoso expedicionario Silver Endeavour fue estrenado en octubre y es el primer barco en ser bautizado en el Canal de Lemaire, uno de los estrechos más escénicos del mundo, que está localizado en la Península de Antártica. Los invitados vieron parte de la ceremonia desde botes Zodiac.

Wonder of the Seas - Este 2022 nuevamente Royal Caribbean trajo el barco más grande del mundo. Este crucero gigante, con capacidad para 6,988 pasajeros y 2,300 tripulantes, debutó en marzo y fue bautizado en diciembre. Actualmente navega desde Puerto Cañaveral, en Florida.

Otros estrenos - El Viking Octantis, Viking Mars y el Viking Polaris, fueron los estrenos de Viking Cruises para este año. Estos se unieron a otras líneas como la de ultra lujo Ritz Carlton, que estrenó el Evrima (que ya visitó Puerto Rico), el World Travelerer, de Atlas Voyages, el Seabourn Venture, de Seabourn y el SH Vega, de Swan Hellenic.