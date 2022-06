Su llegada de madrugada no impidió que docenas de fans de Disney recibieran al Disney Wish en los alrededores del puerto, especialmente en el área de Jetty Park. El barco, el más nuevo de Disney, llegó el lunes, 20 de junio, a ese puerto a una hora de Orlando, Florida, marcando así la nueva era de Disney Cruise Line.

Una en que lo moderno se funde con la tradición para hacer de este nuevo barco, no solo más grande, sino más asombroso, pero sin dejar atrás las historias que emocionan y que tanto caracterizan a Disney.

Su debut con pasajeros, previsto para el 14 de julio, será precedido por el bautismo el próximo miércoles, 29 de junio, en su mismo puerto base.

El Wish, el primero de la empresa en debutar en más de 10 años, también es el primero de tres similares que se unirán a la flota de otros cuatro barcos, el Disney Magic, Wonder, Dream y Fantasy. El trío nuevo será completado en el 2025.

El barco, que fue recibido por Mickey Mouse y Minnie Mouse, su capitana, bajo el icónico silbato de When You Wish Upon a Star, fue construido en el astillero Meyer Werft de Papenburg, Alemania. Llegó tras navegar 4,768 millas náuticas, desde luego de un trasatlántico que zarpó desde Bremerhaven, en Alemania, visitando Porto, en Portugal, entre otros puertos.

Con este llegan varias primicias a la empresa de cruceros, que debutó en el 1998. Entre ellas el AquaMouse, considerada la primera atracción de Disney en el mar, (una chorrera acuática con efectos especiales), y la primera suite en una chimenea de un barco. Los barcos de Disney tienen dos chimeneas, pero una de ellas es puramente decorativa, espacio que utilizaron para crear una suntuosa suite de dos niveles. Esto es una primicia en toda la industria de cruceros. Además, el barco es uno de los pocos que utiliza gas natural licuado.

Muy al estilo Disney, tendrá princesas y personajes para entretenimiento interactivo, tanto en actividades para la familia, como en las comidas. Esto incluye cenas con temática de Arandelle y los personajes Frozen y otra de Marvel, además del Hyperspace Lounge, con tema de Star Wars.

“Hemos anticipado llegada a casa del Disney Wish durante algún tiempo y sabemos que toda nuestra comunidad portuaria está emocionada de que navegue desde nuestro puerto”, dijo el capitán John Murray, director ejecutivo de Puerto Cañaveral. “Estamos orgullosos de la extensa asociación que tenemos con Disney Cruise Line, y la llegada de Disney Wish se suma al creciente número de impresionantes cruceros que brindan experiencias de alta calidad a los huéspedes desde nuestro puerto”.

El barco hará travesías cortas de cuatro y tres noches hacia las Bahamas, similar a la ruta que hacía el Disney Dream que fue reposicionado a Miami y más tarde hará travesías europeas.