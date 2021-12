El crucero Explorer of the Seas de la empresa Royal Caribbean atracará mañana, domingo, en el puerto de San Juan con entre 30 a 40 casos confirmados de COVID-19 a bordo y luego de que los gobiernos de St. Kitts y Santa Lucía le denegaron la entrada debido a la cantidad de personas contagiadas.

Lisdián Acevedo, portavoz del Departamento de Salud, confirmó a El Nuevo Día que funcionarios del barco informaron a la agencia sobre casos positivos entre pasajeros y tripulantes, aunque resaltó que, de momento, desconoce el número de personas afectadas con la enfermedad provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

El gobierno de Puerto Rico no puede denegar la entrada del Explorer of the Seas pues San Juan es el puerto base de la embarcación. El crucero zarpó el pasado 19 de diciembre, con unas 3,000 personas a bordo, según varios portales especializados, en un viaje de siete días que llevaría a los pasajeros a Saint Thomas, Saint Croix, Phillipsburg, Santa Lucía, Barbados y St. Kitts.

PUBLICIDAD

“Vamos a seguir los protocolos de salud que las líneas de cruceros firmaron con el Departamento de Salud. Ya nos informaron que tienen pasajeros a bordo que arrojaron resultados positivos, pero no puedo confirmar la cantidad exacta todavía”, resaltó Acevedo vía telefónica.

“Los pasajeros con resultados positivos están en aislamiento, mientras que los contactos fueron colocados bajo cuarentena. De acuerdo con el protocolo, las primeras personas que bajarán son las que no están infectadas, y las personas infectadas serán las últimas en desembarcar. Tienen órdenes de continuar con el aislamiento y cuarentena que llevan a cabo”, añadió la portavoz del Departamento de Salud.

Portales que dan seguimiento a la industria de cruceros reportaron que el gobierno de Santa Lucía y St. Kitts denegaron el permiso para atracar del Explorer of the Seas cuando llegó a sus respectivos puertos. Pasajeros también publicaron mensajes en Twitter sobre la situación con los contagios. Han sido los mismos pasajeros quienes han reportado la cantidad de contagios, con números que fluctúan entre 30 a 40.

De momento, Royal Caribbean no ha confirmado el número de personas contagiadas a bordo del Explorer of the Seas.

“Estoy en el Royal Caribbean Explorer of the Seas. Unos 19 tripulantes y 18 pasajeros están aislados con sus familiares tras presentar síntomas leves. Nos denegaron la entrada a los puertos de Santa Lucía y St. Kitts. Atracaremos en Puerto Rico a las 5:00 a.m.”, escribió Liza Rodríguez Brown en su cuenta de Twitter.

La mayoría de los pasajeros en el Explorer of the Seas son puertorriqueños o residentes puertorriqueños, añadió Acevedo.

PUBLICIDAD

Ayer, un grupo de personas en el barco protestaron por las medidas impuestas en Barbados para el desembarque de pasajeros, quienes solo podían bajar del crucero con excursiones autorizadas. No obstante, la situación se controló cuando les anunciaron nuevas medidas para que aquellos que no pudieron comprar una excursión pudieran disfrutar de los ofrecimientos en el puerto.

José Falcón, de Vacation Mode, indicó ayer a El Nuevo Día que todos los servicios en el crucero estaban disponibles, incluyendo shows y restaurantes. Además, seguían en agenda las actividades especiales navideñas.

El Explorer of the Seas es una de 13 embarcaciones que, según anunció la Compañía de Turismo el pasado miércoles, visitarían San Juan esta semana de Navidad. La agencia estimó en 20,000 la cantidad de personas que visitarían la isla durante esta semana.

De los 13 cruceros que atracaron o atracarán en Puerto Rico esta semana, nueve recibieron estatus amarillo y están bajo investigación, o permanecen bajo monitoreo, por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) tras reportarse brotes.

Los CDC colocan a los cruceros en estado amarillo cuando se reportan contagios en 0.10% o más del total de pasajeros o si se reportan uno o más casos de contagios en tripulantes. Por consiguiente, de haber 35 personas contagiadas, el número de personas representa menos de un uno por ciento del total de viajeros a bordo.

Como política, Royal Caribbean requiere que todas las personas de 12 años o más estén completamente vacunadas. Además, como parte de los protocolos en el acuerdo firmado por las líneas y Salud, se le realizan pruebas de COVID-19 a cada persona antes de abordar.

PUBLICIDAD

Acevedo indicó que, según los protocolos del acuerdo firmado con las empresas, las líneas de cruceros están obligadas a realizar pruebas de COVID-19 solo a las personas no vacunadas, en este caso, personas menores de 12 años. La portavoz de Salud indicó que, de momento, desconoce si personal de la agencia estará en el puerto mañana, domingo, para el proceso de desembarque.

Los protocolos internos de Royal Caribbean estipulan que solo podrán abordar personas que presenten prueba de vacunación completa, más una prueba negativa de COVID-19 realizada no más de dos días antes de zarpar. Además, la empresa realizará pruebas a menores de 12 años no vacunados antes de desembarcar.

El Explorer of the Seas es el tercer barco de Royal Caribbean que reporta brotes de COVID-19 en altamar esta semana. El crucero Odyssey of the Seas también reportó un brote con entre 50 a 55 casos y regresó a Miami. Del mismo modo, el Symphony of the Seas, el crucero más grande del mundo, también report 48 contagios la semana pasada.