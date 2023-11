El 2024 se perfila como un gran año para los cruceros. En enero, debutará lo que quizás sea el barco más esperado en mucho tiempo: el impresionante Icon of the Seas, de Royal Caribbean, considerado no solo el más grande del mundo, sino el más innovador.

Para la empresa dedicada a los cruceros, no debió resultar tarea sencilla presentar un barco con tantas novedades, cuando ya han sido pioneros en crear los más grandes del mundo, o atracciones que han sentado pautas, como carruseles con caballitos tallados en madera, ziplines, carros chocones, pistas de patinaje y espectáculos de patinaje sobre hielo (debutados en 1999), al igual que un concepto de parque central, con miles de plantas naturales.

Aun así, el Icon of the Seas, será, a la vez, muy distinto a otros, mientras replica la fórmula de atracciones que han gustado de otros barcos de la marca.

Estas novedades en entretenimiento seguramente alzarán la vara, una vez más, para la industria de cruceros. Desde un musical moderno del Mago de Oz que se presentará por primera vez en el mar, hasta el debut de robots como parte del elenco, el barco traerá todo un nuevo concepto de espectáculos y actividades en vivo.

Royal Caribbean se ha destacado, además, por las producciones de su “AquaTheater”, en muchos de sus barcos. El Icon no solo lo contará con este show, sino una versión modificada, descrita como el próximo nivel en este tipo de presentaciones acuáticas, que se llevará a cabo dentro del AquaDome, un espacio techado que debuta en este crucero.

Allí presentarán “AquaAction”, una producción de alta tecnología y gran intensidad y que tendrá en su elenco nadadores sincronizados, clavadistas olímpicos, trapecistas y patinadores, además de robots. También allí presentarán “Pirates vs. Mermaids”, una historia tipo cuento, con un toque de humor, para toda la familia.

El entretenimiento musical no termina ahí, ya que tendrán “SHOWBAND! Live. Music. Now.”, un espectáculo con 16 músicos en tarima; “Starburst: Elemental Beauty”, una interpretación artística con la tabla de elementos; y “Once Upon a Time: The King’s Royal Ball”, con personajes de cuentos de hadas en una producción dirigidas a los pequeños viajeros y a toda la familia.

Más allá de los espectáculos

El enorme Icon pertenece a una nueva clase de barcos que será ligeramente más grande que el Wonder of the Seas, de la misma empresa, que hasta el momento es el más grande del mundo. Con una capacidad para 5,610 pasajeros en ocupación doble y un total de 7,600, junto a una tripulación de 2,350 pasajeros, desplazará 250,800 toneladas gruesas: un gigante.

En el Icon tendrá tanto que hacer que muchos de sus viajeros podrían considerarlo un destino vacacional en sí mismo, un concepto del que se habla hace décadas, desde que los barcos empezaron a presentar atracciones extraordinarias.

Entre otras cosas, el Icon tendrá el parque acuático más grande de un barco con seis chorreras acuáticas, siete piscinas, un área de entretenimiento para familias y niños pequeños (o vecindario, como la empresa le llama) y más de 40 lugares de comida y bebida.

Debido a la expectativa que ha causado este nuevo crucero, además de su gran cantidad de ofrecimientos, sus tarifas son mucho más altas que el precio promedio de un crucero de siete noches. Pero eso no ha desalentado a los viajeros, y la línea de cruceros vio su mayor número de reservas en un solo día y el mayor volumen de reservas en una semana de su historia, cuando Icon fue revelado en octubre de 2022. La altísima demanda continúa y en vez de disminuir, el interés crece, al igual que los precios también.

Las reservaciones para el 2025-2026 ya fueron puestas a la venta. Por eso, la mejor recomendación es reservar cuanto antes o verificar con su agencia de viajes local las ofertas disponibles. Algunas de ellas tienen precios con descuento. En verano de 2025 debutará el segundo barco de esta clase, el Star of the Seas.

Un impresionante espectáculo en el "AqueDome" será parte de los ofrecimientos del crucero. (Suministrada)

Listo para debutar

El barco, construido en el astillero de Meyer Turku, en Finlandia, ya superó sus pruebas de mar y está listo. Pronto tendrá su primer viaje transatlántico para llegar a Miami, su puerto base, donde debutará el 27 de enero de 2024, con viajes de siete noches por el Caribe Oriental y Occidental, y puertos como Basseterre, St. Kitts & Nevis; Roatán, Honduras; Cozumel, México; y Perfect Day at CocoCay, en la isla privada de Royal Caribbean en Bahamas.

Aunque el Icon of the Seas llegará al puerto de Ponce del 2 al 5 de enero, para ultimar algunos detalles para su posterior estreno, solo estará ocupado por tripulantes. El barco no tiene a Puerto Rico como puerto de visita en el 2024.