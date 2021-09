Con la llegada del Norwegian Prima, en el 2022, Norwegian Cruise Line no solo tendrá un barco nuevo, sino que sentará pautas una vez más en la industria de cruceros. El barco, que se construye en el astillero Fincantieri, en Italia, representa un nuevo capítulo en la historia de la empresa, ya que es el primero de seis de la Clase Prima, y tendrá grandes novedades, incluyendo la obra “Summer: The Donna Summer Musical”.

Nominado a un premio Tony, ese será su espectáculo principal y está basado en la historia de la popular cantante norteamericana. Summer, considerada la reina de la música disco, tiene entre sus éxitos “Bad Girls”, “Last Dance” y “Hot Stuff”. La producción de 75 minutos, será la primera en el mar donde el Teatro y Club Nocturno Prima, se transforma por completo en una discoteca y los huéspedes pueden formar parte del espectáculo y bailar al ritmo de los clásicos de la artista.

Los pasajeros podrán bailar hasta la madrugada en el lugar donde habrá una enorme pantalla LED, que desciende del techo y disfrutar de variadas presentaciones y espectáculos de juegos interactivos en los que ellos podrán participar como “The Price is Right LIVE on NCL”.

“Cuando lanzamos el Norwegian Prima, nuestro objetivo era superar las expectativas, ofrecer a nuestros huéspedes más espacios abiertos, un servicio excelente, un diseño sofisticado y una variedad de experiencias inolvidables, y este último anuncio de nuestra oferta de entretenimiento y actividades a bordo cuenta con el factor único que tanto se anhela en unas vacaciones en crucero”, dijo Harry Sommer, presidente y CEO de Norwegian Cruise Line, al anunciar el conjunto de novedosas atracciones.

Vista de la Prima Speed Way, la pista de gokart en la cubierta superior del Norwegian Prima.

Atracciones para todas las edades

Los amantes de las actividades más extremas estarán de plácemes en este barco, con “The Drop”, el primer tobogán de caída libre en seco del mundo donde los usuarios caerán 10 pisos alcanzando las fuerzas G más altas de cualquier compañía de cruceros y más gravedad que un coche de carreras de F1 acelerado. También siguiendo en la vertiente de la adrenalina, tendrán “The Rush”, toboganes paralelos en seco donde los huéspedes pueden competir entre sí por ver quién es el más rápido. Quienes prefieran toboganes acuáticos, se divertirán con “Tidal Wave”, el primero de Norwegian con olas, en el que los huéspedes usarán un tubo interior.

Además y demostrando la gran popularidad que tienen sus famosos Go-Karts, el “Prima Speedway”, será la pista de carreras más grande en el mar. La empresa es la única línea de cruceros que tiene Go-Karts y esta pista será la primera pista de tres niveles, con 14 giros, capacidad para 15 conductores simultáneos y más de un cuarto de milla de longitud. La velocidad será de hasta 50 kilómetros por hora. Debajo de la pista de carrera estará el “Prima Speedway Bar”.

La asombrosa lista de novedades de este barco que debutará en agosto del próximo año, no termina. El Prima repite otra de sus cartas ganadoras de los cruceros más nuevos de la empresa en el renglón de entretenimiento para todas las edades, el “Galaxy Pavilion”. El enorme salón de juegos y simuladores, esta vez ampliado con 14 atracciones, incluye cuatro experiencias de simulador que solo estarán disponibles en el Prima, dos salas de escape diferentes y una suite “Topgolf Swing”, única en el mar. Tendrá campos de golf virtuales de renombre mundial y juegos para múltiples jugadores, con la tecnología de simulador de golf “Full Swing”, el mismo simulador utilizado por profesionales del PGA Tour como Tiger Woods y Jon Rahm.

Otras dos opciones de entretenimiento son “The Bull’s Eye”, un giro al juego de dardos con un sofisticado sistema de seguimiento de video que calcula automáticamente la puntuación de cada huésped e incluso ofrece repeticiones instantáneas del juego para garantizar la máxima diversión y competitividad durante el mismo y “Tee Time”, una versión del minigolf, con nueve hoyos interactivos en un escenario al estilo de Las Vegas donde se ganar grandes premios.

El "Ocean Boulevard" cuenta con una serie de piscinas con vista infinita al mar.

Itinerarios

El Norwegian Prima desplazará 142,000 toneladas brutas y tendrá capacidad para 3,215 pasajeros. Además de sus novedades, su característica principal será la amplitud de sus espacios para cada pasajero, considerándose el más espacioso en categoría de barco Premium y contemporáneo. Tendrá todo un año de temporada inaugural desde agosto 2022, visitando entre otros destinos Europa y el Caribe y saliendo de puertos como Miami y Puerto Cañaveral. Entre 2023 y 2024 saldrá desde Galveston, Texas.

El Prima es parte de lo que se llamó originalmente el “Proyecto Leonardo”, con el que se espera estrenar un barco nuevo cada año entre el 2022 al 2027.