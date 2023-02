Ahora la expectativa es doble para quienes esperan con ansias la clase de barcos Icon de Royal Caribbean. Y es que a la vez que avanza la construcción del Icon of the Seas, primero en su clase, ya se hizo el corte de acero para el segundo Icon que estrenará en el 2025. Esto marcó oficialmente el inicio de su construcción.

La ceremonia del corte de acero se hizo en el astillero Meyer Turku, en Finlandia, donde se están construyendo estos barcos, y este segundo todavía no tiene nombre. Por si fuera poco, hay confirmado un tercero, del que todavía no se saben otros detalles.

Podría parecer repetitivo, o una estrategia para crear expectativa, pero lo que se ha visto de la construcción de barco y los detalles que se han ido revelando, muestran que efectivamente estos representarán la nueva era de cruceros.

Desde su “Ultimate Family Townhouse”, una suite familiar tipo “townhome” de tres niveles, con una tarifa promedio de $75,000 por viaje por semana, que está vendida para la mitad de los viajes del 2024, hasta una extravagante sección acuática, donde hay múltiples chorreras, piscinas y área de juegos, estos barcos prometen ofrecer un tipo de vacaciones para todas las edades, combinado en un solo lugar.

El 'Suite Neighborhood', está diseñado para que los viajeros compartan con familiares y amigos durante la travesía. (Suministrada)

Dividido en ocho vecindarios, entre ellos se destacan el Thrill Island, para los amantes de la adrenalina, el Chill Island, para pasarla relax en la piscina más grande en un crucero, y el Suite Neighborhood, dedicada a que los viajeros de suites compartan con familiares y amigos viajeros. Otras novedades incluyen el impresionante AquaDome, una cúpula de vidrio y acero multiuso, donde por la noche se ofrecerán espectáculos acuáticos.

Estos barcos están enfocados en familias viajeras, por lo que tendrán más cabinas con mayor capacidad, de hasta ocho pasajeros. Serán más altos que el Wonder of the Seas, hasta ahora el más grande del mundo, y también más largos, con una capacidad de pasajeros mayor. Los Icon tendrán capacidad para 7,600 pasajeros.

El primer Icon debutará en enero de 2024

Queda menos de un año para ver el primer barco clase Icon, el Icon of the Seas, una maravilla naval, con el que otra vez Royal Caribbean destronará del primer lugar a uno de sus propios barcos. Cuando llegue en enero de 2024, tendrá el título del más grande del mundo, que hasta ahora ostenta el Wonder, que tiene menos de un año de estrenado.

El 27 de enero de 2024 hará su primer viaje, saliendo de su puerto base de Miami, desde donde estará haciendo viajes alternos todo el año entre el Caribe Oriental y Occidental. Cada viaje incluirá “A Perfect Day at CocoCay”, la visita a la isla privada de Royal Caribbean en las Bahamas. Su itinerario no incluye a Puerto Rico, al menos en su primer año de viajes.

La expectativa creada por esta clase de barcos ha sido tan grande, que al anunciar sus detalles, en octubre de 2022, la empresa tuvo el día más grande de reservaciones en sus 53 años de historia.