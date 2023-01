Como todos los años, el 2023 llega con novedades a la industria de cruceros. Este año, en el que según la Asociación Internacional de Líneas de Crucero (CLIA), será el de recuperación, después de salir de la pandemia, habrá estrenos que harán noticia, pero antes que lleguen, hay cambios, anuncios y medidas que darán de qué hablar. Veamos algunas de ellas:

Importancia a lo sustentable: Es una tendencia que lleva más de una década en la búsqueda de reducir emisiones de gases, así como menor consumo de agua y electricidad. Pero los resultados más palpables los veremos de ahora en adelante. Los barcos de Carnival, Celebrity Cruises y Virgin, entre otros, tienen grandes iniciativas recientes y cada vez más, los nuevos usarán gas licuado natural. Además, se están haciendo alianzas en los destinos, para ofrecer tours que sean más amigables con el ambiente, con comidas con ingredientes orgánicos frescos producidos por agricultores locales, hasta recorridos turísticos que garanticen no dañar al ambiente. También hay una tendencia a crear cócteles artesanales sustentables, de Norwegian Cruise Line, que tiene bares con este concepto.

Control en comidas: La abundancia de comida en los cruceros continuará, pero se implementarán medidas que eviten desperdicios, y a la vez, promuevan ahorros, especialmente ahora que los alimentos han subido considerablemente. Carnival decidió cerrar por unas horas diarias su pizzería que antes abría las 24 horas, al igual que las máquinas de helado (eliminando un par de horas), y cobrar un cargo mínimo para quien pida más del tercer plato fuerte en el comedor principal.

Más ajustes económicos: Aunque se está celebrando que se rompen récords de ventas de viajes en un solo día y se han alcanzado metas impuestas para ciertos itinerarios o o barcos, todavía el presupuesto de las líneas de crucero sigue afectado. Se habla de recortes de personal, tanto en oficinas terrestres como incluso a bordo, que incluye desde personal de servicio hasta de entretenimiento.

Arreglos de cabina una vez al día: Norwegian fue el primero en anunciarlo, pero no dude que otras líneas los seguirán. Así esperan hacer mejor uso de su personal.

Cruceros fomentando más el social media: No se sorprenda si en un post con el hashtag o etiqueta para una línea de crucero, es contestado o compartido directamente por ellos. Jason Liberty, CEO de Royal Caribbean Group, dijo en el estreno del Celebrity Beyond en el 2022, que están impresionados de la repercusión en futuros viajeros que tienen los posts de amigos y familiares. “Son poderosos”. Esta línea y prácticamente todas, fomentan los lugares “instagramables” para que sus pasajeros inviten a otros a viajar con sus fotos y experiencias.

Uso completo de la tecnología: Si no es amante de la tecnología, podrá vérselas difícil en su viaje, ya que desde antes de abordar tendrá no solo que hacer el check-in online, sino que podría recibir o descargar sus documentos de viaje y boarding pass de esa manera. A través de las aplicaciones buscará información, resolverá problemas, hará reservaciones y se comunicará con el personal. Cuando funcionan bien, como las de Carnival, Disney Cruise y Royal Caribbean son una maravilla, cuando no, es complicado y tendrá que pedir ayuda en Servicio al Cliente. Para usarlas, no necesitará comprar internet del crucero, pero hay que descargarlas antes de navegar.

Medidas de higiene: Llegaron para quedarse, pero vacunas y mascarillas son cosa del pasado. Prácticamente ya ninguna línea de crucero pide prueba de Covid-19 o vacunas, al igual que los destinos, aunque encontrará letreros sugiriendo el uso de las mascarillas. Continúan abundantes los desinfectantes y la petición de lavado de manos en los restaurantes de bufés.

Destinos más exóticos: Los viajeros han tomado en serio lo de acumular vivencias y no cosas, y están dando rienda suelta a cubrir su lista de deseos. Por eso, destinos exóticos como las Islas Galápagos, Antártida, Israel, Australia y el mercado asiático, entre otros, están teniendo más demanda que nunca.

Internet sigue mejorando: Royal Caribbean anunció en agosto de 2022 que tendría en toda su flota (incluyendo a Celebrity y Silversea), internet a través de la red de satélites Starlink, de SpaceX. Si bien la velocidad y calidad del wifi ha mejorado en muchos de los barcos, sigue siendo limitado y costoso. Con esta medida, que estará completada en primavera, las otras líneas de crucero tienen que estar buscando opciones, porque no hay duda, a pesar de la alta tecnología, muchas veces es lentísimo.

Aumentos: Comida de especialidad y propinas en alza: Con el alto costo de alimentos, líneas como Carnival anunciaron aumento de precios en sus restaurantes de especialidad, pero espere más anuncios de otras compañías (algunas lo hicieron en 2022). Ellos, al igual que Norwegian, Holland America, Princess Cruises y Royal Caribbean también aumentaron costo de propinas por noche.