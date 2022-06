La necesidad de desconectarse, de dejar muchas cosas atrás, cumplir sueños y vivir la vida a plenitud, se ha hecho más imperiosa que nunca luego de la pandemia. Y uno de los grandes sueños de los viajeros es dar la vuelta al mundo y si puede a todo lujo, pues mejor. De ahí el éxito de viajes como “La vuelta al mundo: Away in Wonder”, de 150 noches, de Regent Seven Seas Cruises, a efectuarse en el 2025.

Esta no es la primera vez que la empresa de cruceros de lujo anuncia estos viajes de ensueño, que también realizan otras compañías. Pero a Regent lo distingue precisamente el nivel de lujo máximo, tanto en sus barcos como en las experiencias exclusivas para sus viajeros leales, que son bastantes.

Empezando porque son un verdadero “todo incluido”

Rodeados de mármol italiano, lujosos candelabros y obras de arte millonarias, los pasajeros a bordo del Seven Seas Mariner, tendrán prácticamente todos los servicios incluidos en el precio de su viaje, entre éstos, el boleto aéreo en primera clase para llegar al barco y a su casa, todas las propinas y el servicio de maleta desde y hacia su hogar.

También le incluye el wifi ilimitado, la comida en restaurantes gourmet de especialidad, bebidas premium, además de otros beneficios como lavandería ilimitada con limpieza en seco y planchado, servicio médico a bordo y un obsequio conmemorativo.

Igualmente, las excursiones, lo que en un viaje tan extenso como este, representa un atractivo más grande que en cualquier otra travesía, ya que serán un total de 395 excursiones disponibles incluidas. Cuando se suma el paquete de beneficios, este representa un gran valor para el pasajero.

Esta vuelta de ensueño de Regent Seven Seas Cruise zarpará el 7 de enero de 2025, desde Miami, Florida hasta San Francisco, California, y cruzará por ciudades tan lejanas como Sydney, Australia. (Ethan Rohloff)

La vuelta al mundo más larga de su historia

Esta vuelta de ensueño zarpará el 7 de enero de 2025, desde Miami, Florida hasta San Francisco, California, como destino final. El itinerario incluirá puertos de América del Sur, el Pacífico Sur, Australia y Nueva Zelanda, Asia y Alaska, recorriendo tres océanos distintos, visitando o navegando por lugares tan emblemáticos como el mar de Tasmania, la Isla de Pascua, en Chile, las islas de la Polinesia Francesa y el Pasaje de Drake, para visitar la Antártida.

El barco hará 97 escalas en 25 países y cinco continentes, en su periplo de más de cinco meses, toda una oportunidad para que sus pasajeros puedan definitivamente “ver mundo”, a la vez que disfrutan de los mimos a bordo, en un barco reconocido por su excepcional gastronomía y atención al cliente.

Pero también para dar la oportunidad de conocer muchos de los destinos visitados, más a fondo, hay 18 “overnights”, en lugares como Río de Janeiro, Brasil; Bora Bora, Polinesia Francesa; y la Ciudad Ho Chi Minh, en Vietnam.

El itinerario brinda acceso a 48 sitios del Patrimonio Mundial de la Unwaco, como el Parque Nacional Rapa Nui desde Hanga Roa en la Isla de Pascua y la Ópera de Sydney desde Sydney, Australia y es el más extenso en los 30 años que tiene la empresa de cruceros.

La vuelta al mundo Regent Seven Seas Cruise navegará por lugares tan emblemáticos como el mar de Tasmania, la Isla de Pascua, en Chile, las islas de la Polinesia Francesa (en la foto) y el Pasaje de Drake, para visitar la Antártida, entre otros. (Suministrada)

A un costo desde $89,099 y ya hay lista de espera

Así que si está convencido que esto es lo que estaba esperando y tiene el presupuesto para hacerlo, no lo piense mucho. Este tipo de viajes es tan popular, que ya hay lista de espera a menos de dos semanas de haber salido oficialmente a la venta y faltando casi un año y medio para realizarse.

Ah, y ese precio de $89,099 por pasajero, es en una categoría Deluxe Veranda Suite, porque si quiere más lujo todavía, el precio empieza en $248,699 también por pasajero, para la super lujosa Master Suite. Para aquellos todavía no les parezca suficiente, incluso hay una extensión de 18 noches adicionales, desde San Francisco a Miami, visitando Costa Rica, Colombia, y haciendo un cruce completo por el Canal de Panamá.

“Sabemos que nuestros huéspedes buscan viajes prolongados en destinos exóticos, por lo que estamos increíblemente emocionados de presentar la Vuelta al Mundo más larga en nuestros 30 años de historia”, dijo Jason Montague, presidente y CEO de Regent Seven Seas Cruises.

El crucero, con capacidad para 684 huéspedes y 467 tripulantes, visita dos nuevos puertos de escala para Regent: la remota isla Robinson Crusoe frente a la costa de Chile y Muroran en la isla japonesa de Hokkaido, y también realizará un crucero panorámico único de tres días en la Antártida, en un viaje completo que recorrerá 36,295 millas náuticas.

Como usual en estos viajes, los pasajeros disfrutarán de una gala previa al crucero, y tendrán tres eventos terrestres exclusivos. Uno en Buenos Aires, Argentina; en Auckland, Nueva Zelanda y Bangkok, Tailandia.

Sin duda los afortunados pasajeros que viajarán, traerán una oleada de historias para compartir.