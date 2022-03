La tradición náutica dicta que una madrina será la encargada de oficializar el estreno de un barco y desearle a todos los que navegan en la nave buena suerte y buenas travesías. Pero los barcos de Virgin Voyages no son nada tradicionales y, reafirmando que vinieron para transformar los viajes por mar, nombraron a la actriz y cantante Jennifer López como su “Investor and Chief Entertainment and Lifestyle Officer”.

“Llegado el momento de continuar la historia con una madrina, sabíamos que tendría que ser alguien muy diferente. Queríamos encontrar alguien empoderada, inspiradora y empresaria que represente lo que somos como marca. Por eso pensamos en Jennifer López, con la que abandonamos el concepto de madrina, para llamarla como lo que propiamente es”, dijo el excéntrico millonario inglés Richard Branson, propietario de la nóvel empresa de cruceros.

El anuncio destacó que el rol de JLO es uno más moderno y colaborativo, donde la estrella, Branson y Virgin trabajarían juntos para llevar los viajes por mar a otro nivel. “Con Jennifer López a bordo, el glamour, la energía y la creatividad se amplificarán, y tendremos planes increíbles en el horizonte gracias a esta unión”, dijeron.

Se dijo que JLO llevará su talento, increíble destrezas empresariales y sus ideas artísticas a las “Damas” o barcos de Virgin. Como parte de la alianza, los “JLo Beauty”, productos de belleza de la artista, estarán disponibles a bordo. Más adelante anunciarán otros proyectos con la diva.

Como parte de la alianza, los “JLo Beauty”, productos de belleza de la artista, estarán disponibles a bordo de los barcos Virgin Voyages. (Captura)

Virgin Voyages tiene dos barcos actualmente, el Scarlet Lady, estrenado en el 2021 y el Valiant Lady, que debutó en Inglaterra, hace solo una semana. Ambos son barcos que se distancian mucho de los cruceros tradicionales. Son solo para adultos, tienen unos “seabeds” por cama, que se transforman en sillones durante el día para tener más espacios y los primeros estudios de tatuajes en el mar, en los que hay diseños del muralista puertorriqueño Alexis Díaz, que también pintó algunos murales en el Scarlet Lady.

En agosto de este año debutará el tercero de sus “Lady Ships”, el Resilient Lady, que ya se anunció que tendrá a San Juan como puerto base durante el invierno. El barco además navegará por Europa, teniendo a Atenas, la capital griega, como puerto base en muchos de sus itinerarios.