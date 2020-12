Pensar en esta posibilidad hubiese sido producto de una mente creativa para hacer un libreto de una película de ciencia ficción. Pero ya está confirmado que la mayoría de los cruceros que salen desde aguas estadounidenses, estarán un año completo sin navegar, ya que los anuncios recientes de las empresas de barco extienden el cese de operaciones debido a la pandemia, al menos hasta marzo de 2021. Fue en marzo de este 2020 cuando se emitió por primera vez la “Orden de No Navegar” por parte de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Ya se ha hecho costumbre que cuando una línea de cruceros anuncia una extensión al cese de viajes, el resto le sigue. El anuncio más reciente fue de Norwegian Cruise Line, Oceania y Regent Seven Seas Cruises, las tres marcas de Norwegian Cruise Holdings. Los barcos de Norwegian extendieron su pausa entre el 1 de enero y 28 de febrero, lo que indica que volverán a navegar en marzo, pero en otros casos, también se cancelan algunos viajes en marzo. Para los de Oceania y Regent, la suspensión de viajes es hasta el 31 de marzo.

También Royal Caribbean International extendió el cese en varias de sus marcas. Los barcos de Royal Caribbean no navegarán hasta el 28 de febrero en Estados Unidos, pero al menos por el momento, continúan los viajes cortos que el Quantum of the Seas está haciendo desde Singapur, y que empezaron el 1 de diciembre. También se espera que el Spectrum of the Seas viaje desde China a partir del 20 de enero. La empresa ha considerado estos viajes como de prueba, para implementar y probar los resultados de sus nuevos protocolos de salud y seguridad.

Los viajes por Australia y Nueva Zelandia están cancelados hasta el 1 de abril.

Los cruceros de Celebrity Cruises, otra de las marcas de Royal, tampoco navegarán hasta marzo, aunque la empresa canceló ya la temporada completa de Sur América, que se extendía hasta abril.

Los barcos de Azamara cancelaron viajes hasta el 20 de marzo, mientras los de Silversea se reanudarán a partir del 1 de abril. Sin embargo, todo apunta a que el Silver Origin, su nuevo barco expedicionario, sí navegará por las Islas Galápagos, en Ecuador, desde el 6 de febrero.

Aunque estos anuncios se han convertido en la orden del día durante la pandemia del coronavirus, también son comunes los cambios. Todas las líneas de crucero siguen trabajando con las políticas requeridas por CDC, pero todavía ninguna ha presentado la primera fase a los CDC que indica el programa completo de medidas que tomarán una vez vuelvan a navegar. A partir de eso es que recibirán el permiso para los cruceros de prueba, y luego la certificación de que pueden reanudar sus viajes comerciales.

En Europa sí se han reanudado algunos viajes en crucecos, con barcos de Costa Cruises y de MSC Cruises, aunque los CDC extendieron su alerta global a no viajar en cruceros, por el peligro de contagio del COVID-19, incluyendo en barcos de río.

Carnival pospone estreno del Mardi Gras

Carnival se unió a esta ola de extensiones de no navegar, y no solo eso, sino que anunció la posposición del esperado debut del Mardi Gras. El barco nuevo, cuya fecha de estreno se ha cambiado en varias ocasiones, iba a estrenar el 6 de febrero en Puerto Cañaveral, y ahora lo hará el 24 de abril.

El barco, que está construyéndose en el astillero Meyer Turku, en Finlandia, es muy esperado por sus novedades, entre las que se destaca Bolt, la primera montaña rusa en un crucero. La nave ya está lista y será entregada a Carnival a finales de este mes de diciembre, para iniciar su viaje transatlántico que lo traerá a Estados Unidos.