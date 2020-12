Para la línea de cruceros Royal Caribbean, los días recientes han sido como empezar a ver la luz al final del túnel. En menos de una semana, la empresa vio hecha realidad dos esperados momentos. Por un lado su barco Quantum of the Seas, empezó a navegar desde Singapur, en Asia, y, por otro, el Odyssey of the Seas, tocó agua por primera vez, en el proceso conocido como “float out”.

Ambas noticias podrían ser rutinarias hasta hace ocho meses, en un mundo donde era cosa normal el estreno de barcos y anunciar nuevos itinerarios. Ahora, con el receso obligado por el COVID-19, estos dos hechos marcan un hito histórico.

El Quantum se convirtió en su primer barco en navegar en todo el mundo. Y ese no es cualquier barco, sino uno de los más grandes y modernos del mundo. Con una capacidad para 4,905 pasajeros, esa travesía, que lleva solo 1,093 pasajeros, de acuerdo a la Singapore Cruise Society, es una gran prueba donde se pondrán en práctica todas las medidas que ha tomado la empresa. Las que se están probando ahora son parte del protocolo completo para ofrecer unos viajes seguros y que cumplan con todos los requisitos establecidos tanto en Estados Unidos y alrededor del mundo. Para lograrlo, trabajaron con las autoridades de Singapur. En estos primeros viajes, solo se permite ciudadanos de ese país, y el barco no visitará ningún puerto. Esta es la primera de varias travesías cortas de tres y cuatro noches que se harán desde allí, y si no hay cambios y todo sale como esperan las autoridades, se seguirán haciendo hasta marzo de 2021.

Como parte de las medidas de seguridad, todos los pasajeros deben usar un brazalete que permite monitorear que mantengan distanciamiento social.

En las fotos suministradas por la empresa, se ven algunas de las medidas que han tomado y que podrían estarse realizando cuando reanuden los viajes desde puertos norteamericanos. Entre ellas, llaman la atención el “Tracelet”, una especie de brazalete que es requerido para todos los huéspedes que están a bordo del Quantum, y que ayuda a monitorear el mantenimiento de la distancia física entre los pasajeros y al rastreo de estos mientras están a bordo.

En el barco, se pide además que los viajeros usen mascarillas todo el tiempo, incluyendo mientras hacen actividades deportivas o algunas de las experiencias que ofrecen, como el RipCord by IFly, el simulador de skydiving o mientras suben en el North Star, el brazo mecánico que ofrece vistas de 360 grados.

La empresa no ha dicho si estas medidas se extenderán a todos los barcos que empiecen a navegar, pero se sabe que son las recomendadas por su Healthy Panel, que está trabajando en conjunto con Norwegian Cruise y en el que un grupo de expertos ha hecho una extensa lista de sugerencias. Estas incluyen también pruebas de COVID-19 negativas como requisito antes de abordar.

Los planes continúan

Como una muestra sólida de la confianza en la reanudación de los viajes y en que la empresa continuará con sus planes, la construcción del Odyssey of the Seas sigue muy avanzada y hace solo unos días se llevó a cabo el “float out” de ese barco, en el astillero Meyer Werft, de Papenburg, Alemania. Ese proceso, que marca el momento en que un crucero sale del dique seco y es llevado al agua, es considerado uno de los momentos más importantes en la construcción.

El Odyssey of the Seas completó su proceso de "float out" en el astillero Meyer Werft, de Papenburg, Alemania, de cara a su inauguración en la primavera del 2021.

Ahora se siguen realizando los trabajos de diseño de interior, al que seguirán las pruebas de mar, antes de estrenarse en primavera de 2021. El Odyssey era uno de los estrenos más esperados en el 2020, pero se retrasó debido a la pandemia.

Cuando estrene, en abril, tendrá viajes por el Mediterráneo y en noviembre llegará a Ft. Lauderdale, Florida, para hacer sus viajes por el Caribe. Este, será el primero de su clase Ultra Quantum en navegar desde Estados Unidos.