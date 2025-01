La Plaza de Coco es un homenaje a la cultura latina en altamar

Es emocionante ver cómo salió de la pantalla y gracias al arte y la magia de Disney , encontrarse en un crucero, la ciudad imaginaria de Santa Cecilia, donde vivían Miguel y su familia, de la película Coco, de Disney y Pixar. Por eso no podía ser otro, que un crucero de Disney Cruise Line , el que trasladara al “mundo real”, ese escenario de la pantalla grande, al mar.

Ese homenaje a la cultura y la música mexicana, es la primera gran representación latina en un crucero. “En este barco en particular, tenemos muchos espacios nuevos que no existen en otros barcos de la flota y como gran novedad también tiene el tema de la aventura. Uno de los espacios nuevos es Plaza de Coco, mi favorito”, dijo Paula Machado, gerente de Relaciones Públicas de Disney Cruise Line. “Todos nosotros hemos derramado una o varias lágrimas con la película que transmite esa emoción de familia. Me enorgullece mucho el haber podido traer al mar esa historia plasmada en este restaurante, donde escuchamos algunas palabras en español “, dijo Machado.