Si ha viajado luego de la reapertura del turismo tras la epidemia del COVID-19, seguro ha pasado la experiencia de tener que hacerse una prueba antes de llegar a su destino, una medida que se ha ido flexibilizando. Mientras unos criticaban la medida, otros la apoyaban porque se sentían más seguros de que así ni ellos, ni los otros visitantes al mismo lugar, tenían COVID-19. Pero si ha navegado en crucero, todavía el requisito de una prueba negativa es obligatorio en casi todas las líneas de barcos. Ya esto empezó a cambiar.

Algunas empresas han dado muestras de flexibilización. Una de ellas, Viking Cruises, dice que en su página que es “altamente recomendado hacerse una prueba de COVID-19 al menos tres días antes del viaje”, pero no lo establece como obligatorio, aunque dependiendo del barco y de los destinos, podría haber otros requisitos.

A medida que pasan las semanas, otras empresas también han ido haciendo ajustes en este sentido. La más reciente, Norwegian Cruise Line publicó en su página oficial, que a partir del 1 de agosto de 2022, todos los pasajeros vacunados no necesitarán presentar prueba de COVID-19 negativa para embarcar, excepto los que su viaje se haya originado desde cualquier puerto de los siguientes destinos: Estados Unidos, Canadá o el puerto de Pireo, en Grecia. Esto, siempre y cuando la prueba negativa no sea requerida por los destinos visitados.

Pruebas no, vacunas sí

La eliminación del requisito de pruebas antes de viajar por parte de algunas líneas de crucero, no quiere decir que eliminaron todas sus medidas de protección contra el COVID-19. Todavía todas requieren que los pasajeros estén completamente vacunados y que lo hayan hecho con cierta cantidad de días antes del viaje. Su tripulación también tiene que cumplir con esto.

Si va a viajar en crucero, es importante que se oriente sobre los requisitos específicamente del barco en que va a navegar. Estos requisitos aplican si va con menores. En todos los casos, las mascarillas dejaron de ser obligatorias, aunque todavía encontrará letreros recomendándolas.

Además, líneas de crucero como Royal Caribbean, Celebrity Cruises, MSC, Princess Cruises, Carnival Cruise Line y Disney Cruise Line todavía requieren la prueba negativa antes del viaje. Algunas de ellas tienen facilidades para hacerlas en el mismo puerto de embarque, otras no, pero sí en todos los casos, es un costo que tiene que pagar el pasajero.

Cualquier viajero que salga positivo le es denegado su embarque, e incluso algunas líneas de barco son bien estrictas y no permiten el viaje a todo el grupo de personas que viajarían con quien está enfermo.

Por eso, se recomienda no viajar nunca sin seguro de viaje, que puede ayudarlo no solo con que no pierda el dinero de su crucero, sino también con gastos extras relacionados, como tener que hacer cuarentena en algún hotel en el destino de embarque, visitas a médicos y gastos de cambios de vuelos, entre otros.

Aún cuando desde el 12 de junio no es requisito hacerse prueba de COVID-19 para entrar a Estados Unidos, enfermarse durante las vacaciones puede arruinarle su viaje. Si se siente enfermo o tiene preocupaciones de salud antes de viajar, no se quede con la duda, siempre consulte a su médico.