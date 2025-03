Lo nuevo a bordo de los cruceros este año

Siete producciones originales en nuevo barco de Virgin

Las opciones incluyen el “ Red Hot”, un musical lleno de energía, que recrea la ruta de los 50 años de hits musicales de Virgin Records, así como “Out of Time” , que lleva a los espectadores a un viaje salvaje a través de la máquina del tiempo y “Murder in the Manor”, influenciado por las novelas de asesinatos misteriosos de los años 80.

Ya flota el Disney Destiny

Renovado entretenimiento en nueve barcos de Norwegian Cruise Line

“Red, White, & British”, uno de los nuevos espectáculos, rendirá tributo a Gran Bretaña, se desarrolló en colaboración con Burn the Floor, un equipo de campeones de bailes de salón de fama mundial de origen australiano, y colaborador de la empresa de cruceros. El espectáculo, lleno de energía, incluirá también una sección de “glam rock” en homenaje a influyentes creadores de rock and roll como David Bowie y Queen. A estos se suman “Bring Back the 90s”, “Ignite the Night” y “ICONS: The Bands”.