Las líneas de crucero no quieren esperar más porque entienden que están listas para navegar desde Estados Unidos. Y hoy Norwegian Cruise Line Holdings Ltd, que agrupa Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises y Regent Seven Seas, dio un paso contundente al enviar una carta a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en donde describen su plan para reanudar operaciones desde puertos estadounidenses, tan pronto como en julio.

La carta, firmada por Frank del Río, presidente y director ejecutivo de la empresa destaca el plan que han hecho para reanudar operaciones, su programa de salud y seguridad SailSAFE, desarrollado en conjunto con expertos reconocidos mundialmente, y dice que los viajeros, así como la tripulación, tendrán que estar vacunados completamente.

“Al exigir vacunas completas de los huéspedes y la tripulación, la compañía cree que comparte el espíritu y excede la intención de la Orden de Navegación Condicional (CSO) de los CDC de promover los objetivos mutuos de salud pública y proteger a los huéspedes, la tripulación y las comunidades que visita”, indicó Norwegian. Las vacunas tienen que haberse completado dos semanas antes del viaje.

El plan propuesto por Norwegian contempla que el reinicio sea gradual y con capacidad limitada de 60% inicialmente aumentando 20% en 30 días.

“Felicitamos a los CDC por los pasos que ha tomado para abrir aún más los viajes para los estadounidenses vacunados. Norwegian Cruise Line Holdings comparte la opinión de los CDC de que las vacunas son el vehículo principal para que los estadounidenses regresen a su vida cotidiana “, dijo Del Rio. “A través de una combinación de vacunas 100% obligatorias para los huéspedes y la tripulación y medidas de salud pública respaldadas por la ciencia desarrolladas por el Panel de Vela Saludable, dirigido por el exsecretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos Michael Leavitt y el excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, Dr. Scott Gottlieb , podemos crear una burbuja segura como entorno para los huéspedes y la tripulación”, añadió el ejecutivo quien dijo que esperan con eso unirse al resto de los sectores de viajes, turismo y hotelería para participar en esta próxima fase de la recuperación.

Del Rio indicó que además de brindar una experiencia vacacional única, segura y saludable, al reanudar las operaciones no solo restablecerán miles de empleos estadounidenses y satisfacerán la importante demanda de los consumidores de cruceros, sino que también volverán a contribuir con miles de millones de dólares a la economía de Estados Unidos.

Con su misiva, Norwegian se unió a lo que han indicado otras líneas de crucero, en cuanto a los casi 400,000 pasajeros en más de 10 mercados de cruceros importantes fuera de los Estados Unidos, que han navegado con éxito y con solo unos pocos casos aislados de COVID-19, esto antes de que llegaran las vacunas.

Ese argumento también lo presentó Royal Caribbean International, que reanudará viajes en América en junio, con sus marcas Royal Caribbean y Celebrity Cruises, aunque no desde puertos norteamericanos, sino desde Bahamas y St. Maarten. También lo harán en Europa, desde Chipre y Grecia, y ya están navegando en Asia desde diciembre, en el Quantum of the Seas. Igualmente Crystal Cruises reanudará cruceros en julio, desde Bahamas.

De ser aprobada esta solicitud de Norwegian de iniciar viajes el 4 de julio, sería la primera empresa de cruceros en navegar desde aguas norteamericanas.