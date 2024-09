Norwegian Luna, otro nuevo barco para Norwegian Cruise Line

El Luna, gemelo del Aqua, pertenece a la clase Prima Plus, un paso adelante de la clase Prima, que traerá un tamaño un poco más grande, y novedades que no se han visto en el Norwegian Prima y Norwegian Viva. Estas incluyen el Aqua Slidecoaster, un híbrido único entre montaña rusa y tobogán acuático que debutará el próximo año en el Norwegian Aqua y se convertirá en el tobogán más largo y rápido del mar, el Glow Court, un espacio deportivo con actividades interactivas durante el día y se transformará en una discoteca por la noche. Además, tendrá suites de tres habitaciones duplex, en The Haven, su sección de ultralujo.