Casi se puede decir que cuando debuta un barco nuevo, que pertenece a una misma clase, este puede considerarse gemelo. Así ha sido la tradición por décadas en la industria de cruceros, pero a la vez, hay una tendencia creciente a que esos “hermanos”, tengan su personalidad propia. Y eso ha pasado también con el Celebrity Ascent, el cuarto de la clase Edge de Celebrity Cruises, bautizado el pasado 1 de diciembre, en su puerto base de Port Everglades, en Ft. Lauderdale, Florida.

Si bien cuando abordamos la sensación era de que ya habíamos estado antes en ese barco, mientras dábamos un rápido vistazo en un corto viaje inaugural, fuimos descubriendo las diferencias, algunas a simple vista, otras confirmadas por Laura Hodges Bethge, presidenta de Celebrity Cruises, durante una conferencia de prensa a bordo. “En Celebrity escuchamos a nuestros pasajeros y seguimos nuestra evolución”, dijo Hodges Bethge, quien destacó la notoria transformación del entretenimiento a bordo, como una de las grandes novedades.

Aunque la tradición dicta que “lo bueno no se cambia”, cuando las cosas se ponen mejor son muy bien recibidas. “Seguimos elevando la vara de los viajes Premium, con este diseño elevado y nuevas experiencias a bordo”, dijo por su parte Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group.

El barco, siguiendo el estilo de los que le precedieron, es moderno, elegante, llenos de detalles de buen gusto y con una gastronomía superior, que lo hace clase aparte. Todo eso dentro de un rango de precios moderados y a veces muy económicos, lo que lo hace una opción real para muchos viajeros, especialmente parejas con un perfil desde 40 años en adelante, y algunas familias con hijos, aunque la diversión para ellos es enfocada a su programa de actividades, Camp at Sea, ya que el barco no tiene piscinas con chorreras, o atracciones diseñadas para niños o jóvenes.

Su tamaño mediano es perfecto para quienes buscan una experiencia con todas las amenidades modernas, pero más relajada que en un mega barco.

Novedades para destacar

Desde paletas de colores distintas, y alguna distribución de espacios diferentes, que pueden pasar desapercibidos para los viajeros de primera vez en este tipo de barcos, incluyendo su deck adicional y su tamaño solo un poco más grande que los anteriores, el Ascent trajo cambios notorios, que fueron tema de conversación. Entre ellos:

Dos capitanes y dos madrinas

Aunque esto no tiene impacto directo en la experiencia del pasajero, y se queda más en lo protocolar, el Celebrity Ascent, se ganó la primicia, al tener dos capitanes hermanos, los griegos Captain Dimitrios Kafetzis y Captain Tasos Kafetzis y ser bautizado por dos madrinas, o “co madrinas”, las hermanas Captain Sandy Yawn, estrella de Below Deck, de Bravo TV y Michelle Dunham, fundadora de la Escuela para Autismo de Jacksonville.

Entretenimiento

Show Awaken, una de las nuevas producciones. (Suministrada)

Dos palabras pueden describir la evolución del entrenamiento: asombroso y moderno. Las producciones de Celebrity siempre se han destacado por su alto nivel artístico, pero con la también evolución del pasajero, tomaron la buena decisión de transformarlo, introduciendo seis nuevas producciones. Impresionante fue el show en el teatro de Awaken, donde las imágenes presentadas, traspasaban los límites de la enorme pantalla curva de 110 pies alrededor del escenario, y 20 pies de alto y 17 millones de píxeles, para integrar a los cantantes, bailarines y acróbatas con efectos como luces cinéticas y láseres. Genial y excelentemente producido, de ahora en adelante, cuando se hable de la más sofisticada tecnología en entretenimiento de barcos, este show tendrá un lugar protagonista.

También Bridges, que aunque más enfocado en lo musical, nos llevó a través de impresionantes visuales en su pantalla, y un puente en el escenario, por un viaje a ciudades como Londres, Venecia, Sidney, San Francisco y Nueva York y sus maravillosos puentes.

Una fiesta nueva en el nivel de la piscina (Resort Deck), nos puso a todos a brillar, ya que pidieron que lleváramos nuestros atuendos más brillosos para “Shine the Night”, un show donde la energía, las luces y la música, transformaron una tranquila noche en altamar en una gran fiesta. Otras opciones son Smoke & Ivories, en The Club, con una vuelta a los clubs de Hollywood pero con toque moderno, presentando a impresionantes bailarines y el más rítmico de todos los espectáculos, el Ritmo Latin Party, que sin tener una orquesta en vivo, puso a bailar a cientos de pasajeros en The Grand Plaza hasta altas horas de la noche, teniendo como animador, al simpático Luigi De La Cruz, dominicano, quien es el director de crucero, que hizo bailar y cantar a todos.

Completan el entretenimiento, numerosas opciones musicales, incluyendo jazz, bailes en discoteca, juegos, clases de arte y el casino, que también fue rediseñado y trajo nuevos juegos, a tono con las experiencias distintas que buscan los viajeros, para los que el casino sigue siendo una opción atractiva dentro de un crucero.

The Annex

Por un precio que varía, pero ronda los $250 por dos horas y media , los pasajeros pueden rentar este pequeño salón de actividades, con capacidad máxima para 15 personas, para celebrar cumpleaños, compartir entre amigos o ver un partido deportivo o película privadamente. Allí tienen actividades incluidas desde simulador de golf hasta karaoke, personal a cargo, algunas bebidas y snacks.

Gastronomía y bares

El Sunset Bar. (Suministrada)

Como los otros Edge, este tiene 32 opciones de comida y bares, incluyendo ocho restaurantes de especialidad, uno de los bufés más completos y de calidad que se encuentran en un barco, y cuatro restaurantes principales, con temática distinta. Entre las novedades, notamos un reposicionado al frente del barco, y más grande Restaurant Luminae, exclusivo para sus viajeros de suites, con ventanales de piso a techo. Tiene menú exclusivo, al que además le añadieron opciones del menú regular y una selección del Chef Daniel Boulud, Embajador Global Culinario de Celebrity Cruises. El reconocido chef también tiene en el barco, el exclusivo restaurant Le Voyage.

También Blu, un favorito, exclusivo para los clientes de cabinas AquaClass, tiene nuevo espacio al exterior y el Fine Cut Steakhouse fue expandido, y está precioso, con ventanas de piso a techo y elementos de madera fina. En una cena temprano, podrá apreciar mejor todos los detalles y las vistas, mientras saborea exquisitos cortes de carne de primera calidad.

Ambiente elegante en Luminae. (Suministrada)

El bar World Class, con vista a The Grand Plaza, que representa el atrium para otros barcos, fue perfecto para completar las opciones alrededor del epicentro del crucero, y el lugar más movido especialmente durante las noches. Ese Grand Plaza, aunque con elementos similares a los anteriores, también lucen distinto, ya que tiene un diseño diferente, con su icónico candelabro reubicado, que hace sentir el espacio más amplio.

El Sunset Bar, que tiene el nombre bien ganado, por ser el lugar perfecto para ver los atardeceres y un gran favorito, fue ampliado y tiene más áreas para sentarse, así como el Rooftop Garden Grill, adyacente, ideal para comer al aire libre, junto a la terraza con enorme pantalla gigante y piscinas infinitas.

Cabinas

Cabina con Infinite Veranda. (Suministrada)

Si bien la mayor novedad fue en el número de cabinas (179 más que en los otros de su clase), estas son similares a los anteriores barcos Edge. Pero esta similitud no le resta méritos al momento de hablar del barco, porque igualmente siguen resultando sensacional, especialmente sus “Infinite Verandah”, las primeras de su tipo en la industria. También sus suites únicas, como la Icon Suite, impresionantemente grande, con terraza privada, entre otras opciones de lujo, que incluyen las Edge Villas, de dos niveles, y piscina privada. El espacio dedicado a los pasajeros de suites, The Retreat, también fue ampliado.

No son nuevos, pero siempre asombran

Dentro de lo que el Ascent trajo similar a sus otros barcos, hay elementos que el pasajero aprecia y que distingue cuando navega en ellos. Por ejemplo, su sensacional “Magic Carpet”, la exclusiva plataforma, que es como su marca de fábrica, que lo destaca desde lejos, y que lo mismo es una terraza-bar por unas horas, hasta el medio para subirse cómodamente a los “tenders”, o pequeños botes, cuando hay que llegar a puertos donde el barco no puede anclar.

También su espacio multi usos y multisensorial, El Edén, fantástico para comida y bebidas diferentes, shows nocturnos o simplemente sentarse y deleitarse viendo el mar.

Itinerarios

Exterior del nuevo Celebrity Ascent. (Suministrada)

El crucero hace viajes de siete noches, ida y vuelta desde Ft. Lauderdale, y visitará el Caribe Oriental y Occidental, con itinerarios variados, que incluyen, dependiendo de la fecha, San Juan, Puerto Plata, en República Dominicana, Bahamas, México, Gran Caimán, St. Maarten y St. Thomas, entre otras. En verano de 2024 viajará por Europa, por varios destinos mediterráneos.

En detalle

El Celebrity Ascent, construido en el astillero francés, Chantiers de l’Atlantique, tiene capacidad para 3,260 en ocupación doble, y desplaza 141,420 toneladas gruesas.

En el 2025 llegará el quinto barco de la misma clase, el Celebrity Xcel.